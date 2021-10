Iper Rozzano punta sull’innovazione tecnologica con Diebold Nixdorf

Il progetto del punto di vendita Iper di Rozzano, come avevamo visto nel nostro videotour alla ricerca di tecnologie innovative all'apertura, implementa un modello di gestione dei pagamenti particolarmente evoluto che consente di utilizzare qualsiasi modalità preferita dal cliente, anche lontano dalle barriere casse. Come dichiarato da Alberto Rosso, It business manager sales area di Gruppo Finiper, il progetto dell’Iper di Rozzano ha puntato sull’innovazione tecnologica by design per rendere la shopping experience del consumatore massimamente veloce, flessibile e semplice.

L’obiettivo è stato perseguito con l’introduzione di diverse modalità di gestione dei pagamenti a partire dal ciclo chiuso del denaro. Il layout del punto di vendita è stato progettato per facilitare l’individuazione del prodotto da parte del cliente ed eventualmente per pagare sul posto e uscire risparmiando tempo.

La barriera cassa è stata realizzata all’insegna della flessibilità e tutte le operazioni possono essere attuate con l’ausilio di un assistente oppure in modalità self service. Questo risultato è ottenuto attraverso l’implementazione del programma Store Evolution di Diebold Nixdorf grazie al quale si è realizzata una barriera costituita da 22 casse convertibili da operatività assistita a self service di cui 15 self check out e sei postazioni ibride per la ristorazione Esay Express.