Ipersonaggi: il progetto di Iper La grande i per i clienti

Concluso con un'experience culinaria il progetto Ipersonaggi di Iper La grande i (Finiper Canova) per personalizzare la spesa dei clienti

Esperienze di acquisto personalizzate per i clienti di Iper La grande i (Gruppo Finiper Canova) grazie al progetto Ipersonaggi: Dimmi che spesa fai e ti dirò chi sei che si è concluso con una serata finale nella sede della Scuola dei mestieri dell'insegna. .

L'iniziativa, infatti, ha spinto i clienti a scoprire le proprie abitudini d’acquisto, identificandosi in un Ipersonaggio tra le categorie definite e rappresentate da una rosa di noti influencer:

Alessio Pellizzoni per la categoria Chef in Casa ,

, Filippo Caccamo per l’ Aperi-tizio

Patrizia Falcone per Il Digitale

Frank Gramuglia per Lo Zero Sbatti

Andrea Centanni per Il Grigliatutto

Anna Clavo per la Supermamma

Elisabetta & Federica Pennacchioni per Il Bio centrico

Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli per Lo Sportivo

Nunzio Fresi per Il Superpapà

Francesca Noè per Il Gourmet

Alessio Ferrrantino e Giada Lanzotti per l’Eroe delle Prom o

o Giuseppe Mercurio per i Pet Lover.

Gli influencer, attraverso i propri canali social, settimana dopo settimana, hanno raccontato in modo ironico le diverse esperienze di acquisto.

I premi

In palio vari premi tra cui 100 gift card del valore di 25 euro e il premio finale: un evento di experience culinaria, ossia una sfida tra i 15 finalisti, divisi in squadre con la partecipazione di alcuni degli influencer coinvolti in veste di critici. Ai membri della squadra vincitrice è stato assegnato l’attestato come miglior Ipersonaggio. Per tutto il periodo del concorso sono state disponibili, nei punti di vendita Iper, le bag personalizzate dagli Ipersonaggi, realizzate in 100% cotone riciclato, al prezzo di 2,49 euro, in una modalità social-friendly: uno spazio-selfie, corredato da un espositore, ha permesso ai clienti di immortalare l’acquisto utilizzando il filtro Instagram con la catchphrase distintiva del proprio Ipersonaggio.