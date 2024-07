Itab fa suo il 100% di Imola Retail Solutions

La proprietà di Imola retail solutions è di Itab Itab: le nuove vie per proseguire lo sviluppo in ambito dei aaredo per il retail

Imola Retail Solutions (Irs), società nel settore dell’arredamento per il retail passa di mano e diventa completamente di Itab. Irs è una società nel settore dell’arredamento per il retail che ha ampliato la gamma prodotti grazie anche all’apporto di Itab, suo investitore quotato alla borsa svedese, che le ha dato vita tre anni fa grazie a una partnership con Cefla, che le ha permesso di arricchire l’offerta e servire un mercato più ampio e diversificato. I due player hanno permesso a Irs di svilupparsi, infatti “abbiamo registrato una crescita significativa in termini di fatturato e profitti -dichiara Gilberto Frascaroli, presidente di Imola retail solutions-: nel 2023 l’azienda ha chiuso con un fatturato di più di 55 milioni con un utile di 4 milioni”.

Il frutto delle sinergie tra Itab e Cefla

“La scelta che inizialmente non è stata compresa da molti -commenta Gianmaria Balducci, presidente di Cefla-, si è rivelata una conferma di quelli che per noi erano dei fondamenti strategici precisi alla base di questa operazione e che avevano l'obiettivo di affidare una delle nostre aree di business al player numero uno in Europa come presenza sul mercato per garantire continuità e prospettive di benessere migliori rispetto a quelle che stavamo vivendo. Sono stati anni positivi oltre le aspettative che hanno permesso anche di avere un aspetto occupazionale migliore del previsto”.