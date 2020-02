Italian retail revolution, i trend sono made in Italy

Retailer italiani che lavorano sulla tradizione nostrana per rinfrescare il concetto del fare la spesa, e retailer stranieri che portano l'Italia all'estero perché fa tendenza e attrae i foodies. Italian retail revolution è il titolo e il tema dell'intervento tenuto da Cristina Lazzati, direttore Gdoweek, Mark Up, Fresh Point Magazine e Italian Food Excellence, presso lo stand Epta Group a Euroshop 2020. Ecco in video una sintesi.

Gdoweek lo ha seguito nella diretta twitter di domenica da Euroshop

#euroshop2020 #NBM_Dusseldorf @Clazzati l'esperienza, quindi la location, è importante per un cliente che si scontenta facilmente. Il mercato è la radice degli italiani pic.twitter.com/n8CRzJD0HN — Gdoweek (@Gdoweek) February 16, 2020

#euroshop2020 #NBM_Dusseldorf @Epta_Group @Clazzati trend #convenience #Esselunga ha tre percorsi di spesa, classico lento, veloce e convenience, rinnovo del Bar Atlantic con la #tecnologia con area coworking per chi ha tempo e totem per chi non lo ha, e #LaEsse con bar pic.twitter.com/LxZQP3fcXo — Gdoweek (@Gdoweek) February 16, 2020