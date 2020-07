It’s Market, la nuova sfida di Italmark

Si chiama It’s Market, abbreviazione per italian Taste Society e vuole rappresenta un nuovo modo di concepire un punto di vendita alimentare mixando a l’atto quotidiano di fare la spesa il buon cibo in un’esperienza nuova e unica, garantendo funzionalità di una spesa veloce e conveniente, comfort, ingredienti di alta qualità legati al territorio e proposte esclusive da assaggiare sul posto. Questa la nuova sfida di Italmark (gruppo Sun), all’interno di ELNÒS Shopping (inaugurato quattro anni fa) in partnership con Ingka Centres (gruppo Ikea) proprietario di Elnos.

“Per noi si tratta di un modo nuovo di vivere la spesa, un luogo che propone prodotti da gustare seduti al ristorante o da mettere nel carrello -spiega Marco Odolini, Ad di It’s Market- uno spazio in cu convivono grandi marche e piccoli produttoi, dove l’eccellenza alimentare ha sempre un prezzo giusto. Tutto all’insegna di un’unica parola d’ordine: qualità”.

“Con questo nuovo concept abbiamo voluto immaginare e realizzare una nuova identità per la superficie alimentare del nostro meeting place, funzionale e accattivante -sottolinea Giovanni Umberto Marzini, Centre Manager di ELNÒS Shopping-. Si tratta di una sfida ben supportata sia dal DNA di Ingka Centres, costantemente in focus sull’esperienza del cliente e sull’evoluzione dei suoi bisogni (anche di ispirazione), sia dall’incontro con un partner, Italmark, organizzato, ben radicato sul territorio bresciano e capace di condividere e sostenere una visione pionieristica, per generare, insieme, un nuovo percorso”.

La location

Questo store, che occupa parte dello spazio in precedenza occupato da Ipercoop, locomotiva del centro ai tempi della sua apertura, occupa un’area totale di 6.900 mq e ha comportato la demolizione di quattro unità preesistenti. La rotazione del fronte casse, di novanta gradi rispetto alla galleria, permette al nuovo tratto una maggiore fluidità, così come la distribuzione delle aree sedute, interne e perimetrali, dedicate alla somministrazione.

Nella sua futura configurazione, in un layout completamente rinnovato, l’area non coperta da IT’S Market accoglierà, nei prossimi mesi, anche un fitness centre e ulteriori servizi.

I numeri di It’s Market

Lo store, che è stato progettato da L22, brand del gruppo Lombardini22, si sviluppa su una superficie complessiva di 3079 mq (di cui 1877 dedicati alla vendita e 487 alla somministrazione) nella quale convivono spazi esperienziali e dedicati alla vendita, con un orario continuato che va dalle 9,00 alle 21,00, sette giorni su sette. Le referenze totali sono oltre 14.000, con particolare rilevanza per il bio (circa 1.000), così come oltre 1.100 sono le mdd Consilia, 800 delle quali relative ai prodotti senza glutine. L’attenzione verso i produttori locali, tratto distintivo della nuova insegna, prevede 550 prodotti locali e alle 1.500 eccellenze dell'enogastronomia italiana, opportunamente evidenziate a scaffale con le scritte Eccellenze d’Italia e Produttori locali per spiegare i plus del prodotto e la storia del produttore. All’interno sono posizionate una friggitoria, una griglieria che adotta il metodo di frollatura delle carni Dry Aged, con cui si ottiene un prodotto perfetto da cuocere alla griglia, il banco gastronomia, la Greenerie, con poke, smoothies, insalate, centrifugati, tutto preparato al momento, l’angolo sushi e Hamburgeria 62°, che propone una selezione di hamburger in panino con carne 100% scottona italiana.

Inoltre, come ulteriore elemento di stretto legame con il territorio, sono state sottoscritte collaborazioni con nomi storici dell’economia bresciana come la storica pasticceria bresciana Zilioli e la gelateria Bedont, a Brescia dagli Anni Venti del secolo scorso.