John Lewis: la nuova strategia anticipa ed estende il Black Friday

Il retailer annuncia l'avvio delle offerte online e in negozio dopo che un report ha rivelato che i clienti iniziano gli acquisti natalizi già i primi di novembre. Migliorati allo scopo anche i servizi

John Lewis riscrive le regole del Black Friday, anticipando le offerte online e in negozio già a inizio novembre ed estendendole per tutto il mese. Ad annunciarlo è lo stesso retailer, che sottolinea come "l'idea di un evento di un fine settimana sia ormai cosa del passato". Il report Festive Traditions divulgato dalla catena britannica ha rilevato, a conferma, che i clienti iniziano a prepararsi per gli acquisti di Natale già dall'inizio di novembre.

"I nuovi dati mostrano che i canonici '12 giorni di shopping per Natale' sono stati sostituiti da un conto alla rovescia di 45 giorni, con la persona media che dovrebbe iniziare a fare acquisti mirati dal 10 novembre", ribadisce John Lewis, che continua: "Centinaia di offerte imperdibili sono state lanciate nei nostri negozi e online, comprese offerte su prodotti tecnologici e sconti del 20% su fragranze selezionate. Seguiranno per tutto il 2 novembre le altre categorie tra cui casa, moda e bellezza. Stiamo tagliando i prezzi su marchi importanti come Kenwood, Marc Jacobs, Gucci e molti altri per un periodo limitato".

Una strategia, dunque, di estensione dell'evento shopping attraverso sotto-lanci e step diversificati che tengano alto il cosiddetto hype senza appiattire il tutto e smorzare l'interesse dei consumatori. Un modo anche per supportare anche la distribuzione dei costi in periodo di inflazione e l'organizzazione delle spese a fronte di un potere d'acquisto diminuito. Le opzioni di pagamento e servizio messe a disposizione da John Lewis, infatti, sono aumentate e includono diversi piani di pagamento senza interessi, garanzie più lunghe e la possibilità di reso o cambio degli articoli estesa fino al 23 gennaio 2024. Si spinge anche il programma di abbonamento gratuito My John Lewis, che offre ai clienti sconti personalizzati, un buono sconto dopo il primo acquisto e premi speciali per l'anniversario di My John Lewis, oltre a una serie di altri vantaggi. Consegna gratuita, infine dal sito dell'insegna per ordini superiori alle 50 sterline, mentre il click and collect è ugualmente gratis per gli ordini superiori alle 30 sterline in migliaia di punti di vendita a livello nazionale, inclusi i negozi John Lewis, Waitrose, Booths e Dobbies.