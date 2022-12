Johnny Rockets apre un nuovo locale "stand alone" questa volta al centro commerciale Carosello a Carugate (Mi) e porta a 8 il numero di ristoranti italiani

Prosegue il piano di espansione di Johnny Rockets, il modello americano importato nel 2016 in Italia dalla famiglia Groppetti di Brescia: dopo l’apertura del ristorante al Fiordaliso di Rozzano, arriva l’inaugurazione in un altro centro commerciale di grande attrazione, Carosello a Carugate, proprio nel suo cinquantesimo anniversario. In sei anni Johnny Rockets è dunque arrivato a 8 ristoranti: Roncadelle (Bs), Lonato (Bs), Arese e Rozzano (Mi), Curno (Bg) e Roma (Euroma 2 e Maximo) cui si aggiunge, appunto, Carugate, che è il secondo ristorante nell’area metropolitana di Milano, dotato di un chiosco esterno, in prossimità dell’entrata principale (ingresso Ovest del centro) e caratterizzato da 105 mq interni + 83 esterni con veranda riscaldata.

A parte il menù (ricette 100% Usa e fornerie artigianali italiane), gli elementi che danno una riconoscibilità immediata al brand sono anche visuali. Johnny Rockets riproduce il tipico diner americano, quelle tavole calde che vediamo spesso nei film e che mancano quasi del tutto in Italia, dove la loro funzione era svolta dalle trattorie/osterie/latterie negli anni Cinquanta Sessanta. Johnny Rockets vuole portare in Italia "la migliore tradizione americana combinata con cibo di qualità e attenzione per la filiera, grazie a uno stretto rapporto con produttori locali e a una accurata selezione degli ingredienti".

Il primo ristorante aprì il 6 giugno 1986 sulla Melrose Ave, Los Angeles. Nei primi 10 anni i Johnny Rockets diventano 100, non solo negli States, e nei successivi 10 ingrana la quarta per la corsa internazionale che parte dalla fine del 2008. Oggi ha 350 ristoranti, dal Messico agli Emirati Arabi, dalle Filippine a Cipro, passando per Australia, Korea, Kuwait, Brasile, Canada, Norvegia, Polonia, Spagna e più di recente Italia dove il format è sviluppato dalla famiglia Groppetti, di Brescia, innamoratasi di Johnny Rockets durante i numerosi viaggi di lavoro negli States. Nell’ottobre 2016 apre il primo ristorante in Italia e in Europa, al centro commerciale Elnós Shopping a Roncadelle.

NUMERI DA JOHNNY ROCKETS (consumi annui)

17 milioni gli hamburger di prima scelta

8 milioni di shakes montati a mano

4.000 tonnellate di patatine fritte