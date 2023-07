Joint venture Epta e Viessmann Refrigeration Solutions

Epta e Viessmann Refrigeration Solutions hanno annunciato la joint venture che creerà un nuovo leader europeo nella refrigerazione commerciale.

Il 18 luglio Epta e Viessmann Refrigeration Solutions hanno annunciato la joint venture che creerà in Europa centrale e settentrionale un nuovo leader nella refrigerazione commerciale, mettendo insieme le forze e le competenze delle due aziende famigliari.

I dettagli della partnership tra Epta e Viessmann Refrigeration Solutions

L'obiettivo è fornire ai clienti un servizio sempre più mirato e presente, anche in territori nei quali una delle due aziende in precedenza non era presente. La nuova società nata dalla joint venture, si attendono conferme tecniche dopo la delibera dell'antitrust, sarà al 70% di Epta e al 30% di Viessmann Refrigeration Solutions (VRS) e la governance rifletterà questa struttura azionaria. Al momento del closing Epta consoliderà completamente l'azienda nel suo bilancio di Gruppo. L'approvazione dell'antitrust è prevista nel quarto trimestre di quest'anno.

Ad assistere Epta nella transazione è il consulente finanziario Mediobanca, mentre consulente legale è Chiomenti. VRS ha scelto DC Advisory per la consulenza finanziaria e Schalast per la consulenza legale.

Implicazioni per il mercato

L'accordo riguarda in maniera esclusiva alcuni Paesi europei, quelli per i quali c'è sinergia tra le attività delle due aziende, a vantaggio della joint venture. Per VRS sono Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Paesi Baltici; per Epta Germania, Polonia, Danimarca, Finlandia e Norvegia.

La nuova società che sarà guidata da Epta avrà un fatturato consolidato di 400 milioni di euro e più di 1.600 dipendenti. Servirà a rafforzare la presenza delle due aziende in Europa centrale e settentrionale.

Le caratteristiche della nuova società, a vantaggio dei clienti:

-one stop shop della refrigerazione commerciale, sostenibile e ad alta efficienza energetica, rivolto al retail e al food&beverage, con una presenza geografica ancora più estesa.

-Accanto alle soluzioni, il servizio in loco per fornitura, produzione, installazione e manutenzione, grazie a una rete di professionisti.

-Innovazione tecnologica per accelerare la transizione ecologica, anche grazie alle logiche di networking.

"Con Viessman Refrigeration Solutions non condividiamo soltanto una grande esperienza nel settore della refrigerazione commerciale, ma un set di obiettivi e valori, maturati nella nostra comune storia e tradizione di impresa familiare. Guidare questa nuova joint venture è un nuovo, importante, passo nella nostra strategia di consolidamento del nostro status di player globale del settore, grazie a un aumento della capacità produttiva e a una presenza internazionale rafforzata", ha detto Marco Nocivelli, presidente e Ceo del Gruppo Epta.

"La joint venture con Epta creerà le condizioni ideali per una crescita redditizia a lungo termine in un mercato altamente competitivo, unendo due leader di mercato in una partnership orientata al futuro. Epta e Viessmann Refrigeration Solutions sono entrambe impegnate ad avere un impatto positivo sull’ambiente con soluzioni che contribuiscono a preservare il pianeta. Combiniamo il meglio di entrambi i mondi: soluzioni all'avanguardia altamente efficienti dal punto di vista energetico con scala e potenza manifatturiera. Questa combinazione permetterà una copertura geografica senza precedenti in Europa, a vantaggio sia dei clienti locali che di quelli internazionali. Insieme, co-creiamo la migliore prospettiva per i nostri clienti, i nostri dipendenti e per le generazioni future", ha dichiarato Frank Winters, Ceo di Viessmann Refrigeration Solutions.