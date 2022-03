Just Eat inaugura a Roma il primo di una serie di hub logistici

Con l’apertura del centro logistico (500 mq) a Roma, zona Piazza Barberini, il primo di una serie di analoghi punti che apriranno in altre città italiane, Just Eat “rivoluziona le modalità di lavoro del settore fornendo mezzi aziendali ai courier” come afferma Davide Bertarini, responsabile logistica di Just Eat Italia. I courier sono i ciclofattorini (rider), 6.000 in tutta Italia, oggi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il nuovo centro nel cuore di Roma ha una flotta di 120 scooter elettrici Cooltra, e avrà 200 rider dipendenti entro la metà di aprile, metà dei quali sono nuove assunzioni, con 10 impiegati addetti al coordinamento delle attività. Gli scooter elettrici permetteranno un risparmio in emissioni di circa 61.000kg/anno di CO2, l’equivalente di circa 4.000 alberi piantati in un contesto urbano.

I rider, a inizio turno, andranno a ritirare il mezzo per le consegne, utilizzando l’attrezzatura personale e i dispositivi di protezione individuale di cui sono già dotati. Alle aree dedicate al parcheggio e alla manutenzione dei veicoli, allo stoccaggio e alla pulizia degli zaini, si aggiunge la prima camera di ricarica in Italia per i 120 veicoli elettrici, modello Askoll e S Pro 45+, categoria L1, forniti da Cooltra, interamente progettati e costruiti in Italia. Il nuovo polo logistico sarà anche luogo d’incontro e di formazione, con apposite sale, gestite da uno staff che coordinerà le attività e i meeting di informazione e formazione dei corrieri.

A Roma, Just Eat conta circa 4.500 ristoranti partner. La pizza margherita è il piatto preferito nella Capitale. Nella top five troviamo anche hamburger, cucina giapponese, cinese e italiana, dove i piatti tipici, come amatriciana e supplì di cacio e pepe, sono particolarmente apprezzati. Roma guida anche nuove tendenze di cucina ed è anche la città italiana più attiva nel food delivery di cucina vegana, seguita da Bologna e Milano. Insieme alla cucina vegan, in crescita anche tacos y burritos e poke.

IL MERCATO

Oggi Just Eat conta oltre 26.000 ristoranti in 1.300 comuni italiani, coprono il 66% della popolazione, in un contesto di mercato, quello del food delivery, che si è confermato il più dinamico dell’e-commerce, rappresentando il 42% dell’intero comparto alimentare (dati Osservatorio eCommerce B2C Politecnico di Milano).

Il digital food delivery nel 2021 ha sfiorato una crescita del 60% (+59%) raggiungendo il valore di 1,5 miliardi, il più dinamico dell’eCommerce. Dei circa 40 miliardi generati dall’eCommerce, il food&grocery rappresenta il 10% del totale, circa 4 miliardi, +38% nel 2021.

All’interno di questo comparto, l’alimentare vale circa 3,6 miliardi: il 42% è rappresentato dal digital food delivery, il 37% è grocery alimentare e il 21% eno-gastronomia. Già dal 2020, il 100% delle province è stato coperto da almeno un’iniziativa di food delivery, con il 68% della popolazione che nel 2021 ha accesso potenziale al servizio di digital food delivery.

IL MODELLO DI LAVORO SUBORDINATO

Il nuovo polo inaugurato a Roma rientra nel nuovo modello di delivery, che Just Eat ha iniziato il 29 marzo 2021 siglando l’accordo sindacale con Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, il primo contratto collettivo per i rider in Europa che ha permesso l’assunzione di oltre 6.000 corrieri, dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai rider vengono garantiti pieni diritti sindacali, l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità, coperture assicurative e un trattamento economico e normativo che segue quanto regolamentato dal contratto nazionale. È prevista, inoltre, l'applicazione piena ed integrale di tutte le normative in materia di salute e sicurezza, comprese quindi le visite mediche di idoneità, la formazione sulla sicurezza di base e specifica (per un totale di 12 ore di formazione) e la consegna a titolo gratuito di tutti i Dpi previsti dalla normativa vigente.