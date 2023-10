kasanova punta sulle partnership: Unieuro e Dmail

Ha aperto il 31 luglio a Cesano Boscone (Mi) il primo shop in shop Kasanova in un negozio Unieuro. Sviluppi anche per l'acquisizione di Dmail

La formula della partnership è quella scelta da Kasanova per crescere, grazie alla complementarietà d'offerta con insegne quali Unieuro e Dmail. Nel primo caso, si tratta di aprire una serie di shop in shop nei negozi di elettronica di consumo. Per quanto riguarda Dmail, la strategia che fa seguito all'acquisizione del ramo d'azienda di D-Retail del Gruppo Percassi mette a frutto l'esperienza delle due insegne per rilanciare il brand, anche in affiliazione commerciale (franchising).

Shop in shop Kasanova da Unieuro

Parte con il primo shop in shop Kasanova presso Unieuro di Cesano Boscone (Mi) aperto il 31 luglio la partnership siglata dalle due insegne, che si inserisce nel piano strategico di Unieuro Beyond Omni Journey, tra le iniziative centrali della strategia Beyond Trade. Obiettivo: ampliare il ventaglio di soluzioni offerte ai clienti, intercettando i bisogni emergenti.

Entrambe le insegne primeggiano nei propri settori di mercato, anche per questo l'accordo promette di valorizzare entrambe: dopo l'apertura del primo shop in shop nel negozio Unieuro di Cesano Boscone, entro la fine dell'anno saranno coinvolti 54 negozi. Il progetto andrà avanti per ulteriori punti di vendita nei due anni successivi, fino al 2025. Qui l'offerta dedicata alla casa si amplierà dall'elettrodomestico ai casalinghi e agli articoli da regalo, un settore adiacente a quello core dell'insegna di elettronica di consumo, sfruttando le potenzialità del canale fisico.

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership che ci consente di rafforzare e ampliare la proposta commerciale nel segmento homeware e di offrire al nostro cliente una esperienza più completa e personalizzata in grado di intercettare e rispondere alle sue esigenze”, ha detto Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Una partnership strategica che mira ad ampliare l'esperienza omnicanale dei clienti attraverso la messa a punto di un ecosistema completo, integrato e personalizzato.

Kasanova tiene molto all'esperienza nel canale fisico e la possibilità di proporsi in maniera esclusiva presso una insegna con la notorietà di Unieuro rappresenta un onore e allo stesso tempo una sfida: "Siamo convinti che con l’apertura degli shop in shop Kasanova all’interno di Unieuro si completerà la customer

journey del cliente e al contempo la sinergia fra le due categorie verrà sublimata”, afferma Maurizio Ghidelli, amministratore delegato di Kasanova.

Il piano per lo sviluppo di Dmail

La previsione di Kasanova è di aprire almeno 100 negozi, di cui 15 a partire da ottobre e soprattutto ricorrendo alla formula dell'affiliazione commerciale. L'acquisizione da parte di Kasanova è stata perfezionata a fine settembre e comprende alcuni negozi strategici, il personale e la sede, oltre ad altri asset non specificati. Si prospetta un incremento di 50 milioni di euro nel fatturato e una crescita di 5 milioni per l'Ebitda del Gruppo.

L'operazione ha visto Proactiva Strategy M&A con il ruolo di advisor, con un team di esperti guidati da Gianluca Beffa, Walter Pugliese e Danilo de Anna.

Dmail avrà così un nuovo posizionamento strategico-commerciale: si collocherà in un'offerta più vicina al mondo del gadget, senza perdere la propria identità. Di conseguenza, un'offerta trasversale che coniuga funzionalità e mondanità attraverso una vasta gamma di prodotti che soddisfano esigenze pratiche e anche desideri più ludici.

"Siamo profondamente riconoscenti al gruppo Percassi per averci dato l'opportunità di creare valore attraverso questa collaborazione con Dmail - dichiara il Ceo Maurizio Ghidelli -. Questo sarà un passo fondamentale non solo per il sistema Kasanova, ma anche per tutti i nostri stakeholder, inclusi gli affiliati del nostro gruppo, che stanno aspettando un'occasione commerciale di successo che permetta loro di distinguersi sul mercato".

Kasanova dunque prosegue nella sua strategia di scouting di investimenti solidi per i propri affiliati, consolidando sia l'insegna storica, Kasanova, che la acquisita Dmail, in una nuova esperienza di shopping che unisce innovazione e divertimento.

I numeri di Kasanova

Tot negozi: 806

di cui in franchising: 569

di cui aperti da inizio 2023: 66

