Kfc apre alla Stazione Centrale nella galleria principale

L'apertura del ristorante Kfc-Kentucky Fried Chicken nella stazione Centrale di Milano sigla l'avvio del franchising con Autogrill

L'ottavo ristorante milanese di Kfc-Kentucky Fried Chicken apre nella Stazione Centrale che è già, e si sta rafforzando come, un luogo di destinazione anche per il cibo e i format di ristorazione, oltre al ruolo storico ruolo di principale polo ferroviario italiano: è la seconda stazione d’Italia, tra le più grandi d’Europa, con la sua architettura monumentale domina la centralissima piazza Duca d’Aosta, vi passano 320.000 passeggeri ogni giorno e quasi 120 milioni ogni anno. E tutti transitano dalla grande galleria commerciale rinnovata nel 2010, che da oggi ospita anche Kfc Milano Stazione Centrale.

Il nuovo Kfc Milano Stazione Centrale crea 40 posti di lavoro e la sua apertura conferma non solo il legame sempre più stretto tra Kfc Italia e il capoluogo lombardo, ma sigla anche l’avvio di una partnership importante con Autogrill SpA, che gestirà in franchising il nuovo locale Kfc. Ha 112 posti a sedere, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21.

“Per Kfc Italia si tratta della sesta apertura nel circuito Grandi Stazioni Retail SpA, nato per riqualificare e gestire le 14 maggiori stazioni italiane -precisa Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc Italia-. Dopo Venezia, Bologna, Bari, Genova e Roma l’apertura di Milano ci consentirà non solo di essere sempre più vicini ai milanesi che apprezzano il nostro prodotto e l’esperienza nei nostri ristoranti, ma anche di far ritrovare ai milioni di visitatori un brand a loro familiare, dando così ulteriore impulso al nostro sviluppo”.

“Siamo lieti di avviare una partnership con KFC, che condivide con Autogrill la profonda attenzione al cliente, al gusto e alle materie prime utilizzate -aggiunge Andrea Cipolloni, Ceo Europe–Italy di Autogrill - La collaborazione di Autogrill e Kfc in un luogo strategico come la stazione di Milano Centrale sarà fondamentale per garantire a tutti i viaggiatori una pausa rilassante e piacevole”.

Kfc Milano Stazione Centrale è l’ottavo ristorante del brand americano a Milano dopo Corso Vittorio Emanuele II, via Panfilo Castaldi, via Orefici, via Paolo Sarpi, piazzale Loreto, Bicocca Village e Porta Genova. In tutto sono 61 i ristoranti del marchio aperti in tutta Italia dal 2014 a oggi.

I clienti possono ordinare con approccio omnichannel: ai classici ordini in cassa si affiancano quelli tramite i chioschi presenti nelle sale o attraverso la app di Kfc Italia, che offre i servizi clicca & ritira e delivery. I prodotti ordinati vengono sempre preparati al momento, e consegnati attraverso l’apposita postazione, per il consumo in sala o l’asporto.