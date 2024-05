KFC presenta al mercato italiano un nuovo sistema di ordini online sul sito (basato sul clicca e ritira) e una serie di implementazioni per la app

KFC (di seguito Kfc) in Italia cresce anche nello sviluppo digitale. Sono già attivi per il mercato italiano un nuovo sistema di ordini online sul sito e una serie di implementazioni per la app Kfc Italia. Ordinare dal sito o dall'app, personalizzare i panini, ritirare i prodotti direttamente in auto nei ristoranti con parcheggi dedicati oppure ritirare alla corsia drive: sono solo alcune delle novità pensate da Kfc per rendere il pollo fritto del Colonnello Sanders ancora più facile da raggiungere con un processo di acquisto sempre più rapido e intuitivo. A tre anni dal precedente rinnovo, il marchio ha voluto un restyling completo sia in termini di design che di user experience, in collaborazione con i due partner digitali italiani, Digitalminds e Timeware.

“In una fase di crescita così importante per il brand è stato naturale dare nuovo impulso anche ai canali di vendita digitali, a cominciare dall’introduzione del servizio Clicca&Ritira sul nostro sito, per poter scegliere e ordinare il pollo fritto del Colonnello comodamente da website - commenta Marzia Farè, chief marketing officer di Kfc in Italia-. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti la possibilità di un’esperienza totalmente digitale, dall’ordine fino al primo morso. Il nostro sito e la nostra app rappresentano da sempre un’eccellenza nel settore, e siamo orgogliosi di poter dire che ora lo saranno ancora di più”.