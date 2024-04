KFC, nuova comunicazione con target giovanile

La collaborazione tra KFC e Lateral si realizza attraverso due campagne, una sul marchio (corporate), l'altra sul nuovo prodotto, il Twister

KFC Italia (di seguito: Kfc) affida a Lateral Creative Hub la comunicazione ATL per il 2024 e inaugura la partnership con un'attività su scala nazionale per il lancio delle nuove aperture: 28 previste nel 2024 con 15 regioni presidiate e una previsione di vendite del 35% in più rispetto al 2023.

La nuova collaborazione si avvia con due campagne. Una istituzionale (corporate), dedicata alle iniziative di prossimità, con l’obiettivo di consolidare la notorietà/appetibilità del marchio (awareness) del marchio e dei suoi valori soprattutto attraverso i ristoranti. La scelta creativa è tagliata su misura per il pollo del Colonnello Sanders e per il pubblico dei giovani, di cui mutua il linguaggio e lo slang, prettamente onomatopeico, attraverso voci inglesi come Sbam/Crunch/Wow.

Oltre alla campagna di marchio, Lateral ha lavorato per Kentucky Fried Chicken al lancio del nuovissimo wrap, il Twister, una piadina che si arrotola intorno a filetti di pollo, maionese, fettine di pomodoro fresco e foglie di insalata croccante.

Insieme alla campagna corporate, quella nazionale integrata sul Twister Kfc segna il cambio di passo nella comunicazione del brand, adottando un tono giovane e underground, con graffiti che raccontano quanto “spacca” il Twister.