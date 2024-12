Kfc-Kentucky Fried Chicken sbarca (è il caso di dirlo) ad Anzio, in via Nettunese al km 37, vicino al mare e a pochi passi dalla Basilica di Santa Teresa. Il nuovo locale occupa una superficie di 230 mq tra interno ed esterno, ha 30 posti a sedere in sala e 45 nel dehors. Per offrire ai clienti un servizio ancora più veloce e aggiornato (smart), il punto di vendita, gestito dal franchisee AG Fast Food, è dotato di una corsia drive-thru dedicata agli automobilisti, oggi in versione completamente digitalizzata e con pagamento elettronico al totem di prenotazione.

Come annunciato dal piano di sviluppo triennale, Kfc scommette molto sul servizio in auto (drive-thru): l’obiettivo è arrivare a coprire con le corsie per il ritiro in auto il 30% delle nuove aperture. Con Anzio l'insegna più famosa nel pollo fritto genera 21 nuovi posti di lavoro sul territorio e sale a quota 17 locali in Lazio e 114 in Italia, dove è in 16 regioni e punta a raddoppiare la propria presenza in tre anni.

Aperto tutti i giorni dalle 11 all'una di notte, quello di Anzio è un locale in modalità omnichannel: si ordina in cassa, nei chioschi all'interno, attraverso la app di Kfc Italia con il servizio clicca & ritira e con il delivery per consegne a domicilio agli stessi orari del ristorante.