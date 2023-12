Kfc-Kentucky Fried Chicken ha aperto, dopo la centralissima via Toledo, un locale nel centro commerciale Neapolis in via Argine

Un inizio di dicembre freddo, ma piuttosto caldo in materia di attività per Kentucky Fried Chicken-Kfc che ha aperto il 7 dicembre il nuovo ristorante a Napoli nel centro commerciale Neapolis, in via Argine, sulla A3 direzione Ponticelli. È la terza inaugurazione di rilievo nel mese di dicembre (dopo Milano-Dergano e Vicenza) È il secondo Kfc nel capoluogo partenopeo (ma altri ne ha aperti in Campania), 78° in Italia. Il nuovo locale è gestito dal franchisee 2K16 SpA, cui fanno capo gran parte dei ristoranti Kfc in Campania: oltre al Kfc Neapolis, ricordiamo quelli a Pompei (centro commerciale Cartiera), a Marcianise (centro commerciale Campania), a Nola (centro commerciale Vulcano Buono), a Sant’Antimo e il centralissimo locale in via Toledo a Napoli. A questi si aggiunge il Kfc di Mercogliano, nel parco commerciale Movieplex, gestito dal franchisee BFM Food Store Management.