Kiabi: il Black Friday si tinge di solidarietà

Torna l'appuntamento con il Black Friday. Kiabi sarà a sostegno dei Medici senza frontiere che a loro volta sostengono le donne

In occasione del Black Friday, Kiabi ha attivato iniziative per sostenere il progetto SA.I.DA. (Salute Integrata Donna) che intende aiutare la salute delle donne che si rivolgono a Medici Senza Frontiere. Per questo motivo, venerdì 25 novembre per ogni scontrino emesso in negozio e su kiabi.it, l'insegna devolverà 1 euro all’organizzazione medico-umanitaria che da oltre 50 anni fornisce cure mediche in oltre 70 paesi nel mondo.

Le attività a sostegno delle donne

In particolare a Roma, in collaborazione con le autorità sanitarie locali, un team di medici lavora per potenziare i percorsi di inclusione e facilitare l’accesso ai servizi sanitari e ai consultori delle donne straniere. Gli operatori del settore forniscono orientamento, assistenza e follow-up per la tutela di gravidanza e maternità, screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Da quest’anno il progetto si è anche focalizzato sull’aiuto a nuclei familiari in difficoltà.