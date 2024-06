La bottega del caffè apre il primo locale a Milano città

La bottega del Caffè ha aperto a Milano, sotto il grattacielo di Regione Lombardia, in partnership con Caffè Ottolina, il primo locale a vocazione urbana

L'apertura del nuovo locale La bottega del caffè in via Galvani, a Milano, consolida la presenza in Lombardia dove il marchio è operativo in alcuni centri commerciali: Carosello a Carugate (Mi) e Centro Sarca a Milano direzione Sesto San Giovanni, Campo dei Fiori a Gavirate (Va) e La Favorita a Mantova. Oltre ad essere il primo a Milano città, è anche il debutto della nuova partnership con Ottolina Café.

“La sinergia tra Ottolina Café e La bottega del Caffè ci permetterà di integrare le offerte sfruttando i punti di forza di entrambi i format per offrire ai clienti una esperienza sempre più soddisfacente” commenta al riguardo di questa nuova collaborazione, Fabio Ottolina, ad di Ottolina SpA e membro del CdA La bottega del Caffè.

Alla classica offerta di caffetteria firmata La bottega del Caffè si aggiungeranno le miscele di Caffè Ottolina e una selezione di prodotti per il pranzo o una pausa veloce. Pinse e focacce realizzate con ricette semplici o gourmet oltre a bowl personalizzate con ingredienti giusti per chi cerca un pasto leggero e bilanciato.

“Portiamo in questa importante location tutta la nostra esperienza di oltre 30 anni nella ristorazione veloce –commenta Alessandro Ravecca, Presidente del Gruppo- con un menu competitivo, pensato per un target sempre più esigente e per chi desidera una pausa di qualità con il giusto rapporto qualità prezzo nel pieno rispetto della nostra mission: soddisfare tutti i clienti offrendo, con il sorriso, la migliore esperienza possibile in termini di qualità, servizio e cortesia, a un giusto valore”.

Come negli ultimi punti di vendita inaugurati da La bottega del Caffè, l’offerta del locale di via Galvani sarà completata da un angolo dedicato all’aperitivo con insegna Spritziamo e una lista di bevande a base Spritz e delle sue varianti.

La bottega del Caffè è una catena di caffetterie sviluppata da Cibiamogroup, direttamente e in franchising. Nata nel 2002 conta oggi una rete di oltre 30 locali in Italia, in prevalenza ubicati all’interno dei centri commerciali. Il format si caratterizza per la modularità dell’offerta che può adattarsi ai diversi contesti a seconda delle esigenze.

Caffè Ottolina Spa è una storica torrefazione milanese specializzata nella produzione e commercio di miscele di caffè espresso di gamma medio/alta per il settore professionale. Fondata nel 1948 da Giulio Ottolina, l’azienda è divenuta punto di riferimento per i pubblici esercizi della Lombardia e ha sviluppato una solida rete di distributori in tutto il mondo.