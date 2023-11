La Box Ricarica Dermomed, un packaging innovativo per la crema di sapone per le mani

Dermomed lancia un packaging innovativo per la ricarica della crema di sapone per le mani, disponibile nelle varianti Relax all’iris, Sensualità all’argan e Purezza all’aloe

Dermomed ha lanciato un packaging innovativo per la ricarica della sua crema di sapone mani, un flacone semirigido da 900ml realizzato in materiale a prevalenza cellulosica. La Box Ricarica Dermomed è una presenza inconsueta negli scaffali dedicati alle ricariche per i saponi che sono in genere confezionate in buste di plastica. La Box Ricarica suggerisce una scelta di responsabilità, rivolgendosi ai molti consumatori che fanno acquisti consapevoli per diminuire il monouso della plastica: riduce infatti del 95% l’utilizzo di plastiche, considerando 3 flaconi da 300ml di Dermomed.

Il materiale utilizzato per questo prodotto deriva da una filiera trasparente e certificata secondo gli standard internazionali del Forest Stewardship Council®, ONG internazionale che da 30 anni promuove la gestione responsabile delle foreste del mondo. Inoltre la Box Ricarica è certificata da Aticelca - secondo la norma UNI 11743:2019 - come riciclabile, quindi il contenitore è conferibile nella carta.

La nuova Box Ricarica del sapone mani Dermomed è disponibile nelle varianti Relax all’iris, Sensualità all’argan e Purezza all’aloe, presentando un connubio perfetto tra scienza dermatologica avanzata e benessere olistico.

I laboratori di Italchimica sono intervenuti infatti rinnovando le formule, oggi ancora più delicate, adatte ad un uso frequente. Oltre all’acido ialuronico, dalle proprietà elasticizzanti, è stato aggiunto anche un derivato dell’acido lattico per migliorare la dermo-compatibilità e un principio attivo ricavato dai semi di Guar per aumentare l’effetto morbidezza.

Secondo una indagine di mercato commissionata da Italchimica e che ha coinvolto 600 persone “in target”, la Box Ricarica piace per la sua praticità d’uso ed ergonomia - è facile da dosare con una sola mano grazie alla sua struttura semirigida che consente il completo svuotamento della crema di sapone, senza sprechi. Ma non solo, le consumatrici riconoscono alla Box Ricarica una identità premium, grazie alla sua estetica curata e distintiva, rispetto alle tradizionali ricariche in plastica.

La Box Ricarica è frutto del programma Eco Dermomed e rappresenta una delle iniziative concrete di Italchimica per ridurre la sua impronta ambientale, come reso evidente nel suo quarto Bilancio di Sostenibilità pubblicato nel 2023.

Italchimica ha anche deciso di lanciare un sito web dedicato esclusivamente alla presentazione di questo nuovo packaging: https://box-ricarica.dermomedyourcare.com/. Questo sito si integra con quello principale della gamma Dermomed, accessibile su www.dermomedmymoment.com.

La Box Ricarica è inoltre protagonista di una importante campagna pubblicitaria con un claim che sottolinea la natura innovativa del prodotto, rivolgendosi principalmente alle donne: "Sei pronta per la nuova ricarica?". Da una selezione di riviste femminili ad alta readership, la comunicazione si estende sui canali televisivi Discovery e Warner Bros, nonché su affissioni nelle pensiline degli autobus di Roma e su totem pubblicitari a Milano. Il tutto accompagnato da campagne digitali multipiattaforma, sfruttando le straordinarie opportunità di interazione con un pubblico già sensibile alle tematiche della sostenibilità. Sono previste iniziative anche sul marketplace Amazon e attività di influencer marketing.