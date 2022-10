La cassa diventa un Pos con Rch Pay

Una nuova funzionalità sulle casse Rch per intercettare il trend della crescita dei pagamenti contactless

La modernizzazione degli store e dei sistemi di pagamento apre nuove opportunità per gli esercenti. Gli strumenti digitali rendono la gestione più efficiente e sviluppano loyalty e cross-/up-selling nella relazione a valore aggiunto con i clienti. Le abitudini di acquisto dei consumatori sono radicalmente mutate negli ultimi anni. In 126 milioni su 330 del totale hanno dichiarato una netta preferenza per le carte contactless (fonte: Banca d’Italia).

Secondo l’Osservatorio Digital Payments del Politecnico di Milano, nel 2021 i pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto il record di 327 miliardi di euro (+22% sul 2020). Dati di Bankitalia valutano il mercato dei pagamenti elettronici in prossimità ben 225,5 miliardi di Euro (38% delle famiglie). In particolare sono aumentate notevolmente le transazioni contactless, che hanno toccato la cifra significativa di 126,5 miliardi di euro (dati Polimi). In una situazione di sostenuta crescita, semplicità ed immediatezza negli strumenti di pagamento hanno un ruolo importante nell’attività dell’azienda.

Accettare i pagamenti digitali in cassa, senza un Pos dedicato

I circuiti accettati Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, FitBit Pay e Garmin Pay.

Una proposta viene da Rch Pay, un modo immediato con cui la cassa diventa anche Pos, per accettare tutti i pagamenti digitali in store. In particolare, le casse Rch diventano un terminale per accettare pagamenti contactless, senza bisogno di lettori Pos aggiuntivi attraverso smartphone o tablet Android 8.1 e successivi che siano abilitati al contactless (tecnologia Nfc). È infatti sufficiente scaricare l'app Rch Pay da Google Play Store e utilizzarla attraverso Rch PayBox senza alcun costo di attivazione o canone mensile.

Quando si deve attivare una transazione si seleziona “Rch Pay” sul punto cassa come metodo di pagamento e si attende che sul dispositivo Android dell’esercente compaia una notifica push. Una volta presa in carico la transazione, basta appoggiare la carta di credito sul retro dello smartphone o tablet in modo che la carta venga letta e processata la transazione, con la possibilità di inviare al cliente la ricevuta di pagamento via mail o sms. “Rch Pay è una risposta concreta alle esigenze degli esercizi commerciali che devono far fronte a una crescita esponenziale delle richieste di pagamento contactless sui differenti circuiti”, ha commentato Nicola Cassoli, direttore Commerciale e Marketing di Rch Spa.