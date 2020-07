La Contadina punta su retail e più eCommerce

La chiusura forzata del canale horeca causa Covid-19 ha impattato fin qui notevolmente sul business 2020 di Caseificio Cooperativo La Contadina, realtà nata negli anni ’50, con una produzione odierna di 5.000 tonnellate l’anno di mozzarella di bufala Dop. Tuttavia, grazie alla filiera cortissima, a uno stabilimento all’avanguardia sotto il profilo della dotazione tecnologica e alla grande accettazione del prodotto da parte dei consumatori italiani e stranieri, oggi l’azienda di Grazzanise (Ce) mostra con soddisfazione i risultati ottenuti in tempi difficili. “L’impatto della pandemia è stato molto forte –afferma Fabio Francese, responsabile commerciale de La Contadina – perché in Italia al momento il nostro canale di vendita principale è l’horeca. Di contro il mercato estero, dove abbiamo una maggiore presenza nel settore retail, (circa il 30% del nostro fatturato), ha mantenuto livelli significativi di volumi che ci hanno consentito di tamponare la riduzione sul mercato Italia. I segnali per il secondo semestre 2020 sono positivi. La produzione sta tornando a livelli regolari e siamo fiduciosi che il mercato si stabilizzi e ritorni a crescere così come in questi ultimi anni”.

Quali difficoltà avete dovuto affrontare per mantenere la produzione?

Nessuna in particolare, in quanto La Contadina sempre attraverso un preciso e mirato piano di controlli, dalla materia prima alle varie fasi di lavorazione fino ai prodotti finiti, si assicura che la mozzarella di bufala risponda ai più rigorosi parametri igienico-sanitari per garantire al consumatore la sicurezza alimentare. Anche prima della fine del confinamento abbiamo continuato seppur con ritmi contenuti la produzione, rispettando scrupolosamente tutte le direttive governative. Con le riaperture, gradualmente tutto sta ritornando alla normalità.

Avete implementato progetti dedicati all’eCom?

Abbiamo investito in una della maggiori piattaforme di eCommerce a livello internazionale, oltre ad aver supportato i nostri clienti e partner con azioni volte allo sviluppo di questo settore. La mozzarella di bufala Dop è un prodotto molto amato e apprezzato all’estero. Anche in una fase anomala e particolare come quella vissuta, l’export ha confermato che il nostro prodotto è simbolo principale del made in Italy.