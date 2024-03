La Cooperativa Realco vicina a scuola e sport

Grazie a due nuovi progetti di loyalty che coinvolgono, sino a maggio, i consumatori delle insegne Sigma, Ok Sigma, Ecu ed Economy

Sono partite da poco, ma si preannunciano già come un grosso successo, le due iniziative a supporto delle scuole e associazioni sportive dilettantistiche che la Cooperativa Realco ha lanciato per dimostrare vicinanza ai territori nei quali le sue insegne sono presenti.

I clienti dei punti vendita ad insegna Sigma, Ecu ed Economy ubicati principalmente in Emilia Romagna, saranno i veri protagonisti dell’aiuto concreto che sarà fornito ai luoghi frequentati maggiormente dai loro bambini e ragazzi!

Tutte le scuole statali e paritarie dell’infanzia, le primarie e secondarie di primo grado e le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al relativo registro nazionale, possono registrarsi in uno dei due siti web dedicati: “Sigma per la scuola e lo Sport” (insegne Sigma ed Ok Sigma) e “Fai una Bella azione per la scuola e lo sport” (insegne Ecu ed Economy).

Fino a maggio, effettuando la spesa nei punti vendita Sigma, Ok sigma, Ecu ed Economy, i clienti riceveranno 1 tagliando ogni 10€ di spesa e multipli che potranno donare alle Scuole ed alle Associazioni sportive registrate (attraverso un Qr code presente nel tagliando) per far ottenere gratuitamente, materiale didattico e attrezzature scolastiche e sportive delle più varie come tablet, set pittura e attrezzi ginnici.

Durante l’iniziativa ci saranno dei prodotti sponsor che permetteranno ai clienti di ottenere ancora più tagliandi per poter premiare tantissime scuole e società sportive.

I consumatori potranno donare i tagliandi con logica omni-canale: i bambini potranno, infatti, portarli fisicamente a scuola o presso la società sportiva o attribuirli con un QR code nelle App dedicate all’iniziativa.

A luglio le scuole e associazioni sportive, con il totale dei tagliandi donati dai clienti, potranno scegliere i premi presenti nel catalogo dedicato. I premi saranno consegnati a settembre, per iniziare un nuovo anno scolastico e sportivo con sprint!

Regolamento completo su: www.sigmaperlascuolaelosport.it; www.faiunabellaazioneperlascuolaelosport.it

Iniziativa valida solo presso i punti vendita della Cooperativa Realco che espongono il relativo materiale pubblicitario.