La famiglia Casa Milo si allarga: nascono Edizione Regionale e i Cuori

Un viaggio tra saperi e sapori del Belpaese

La linea 100% Filiera Puglia si arricchisce della nuova Edizione Regionale. I grandi classici della tradizione pastaia italiana incontrano l’eccellenza della semola pugliese. Attraverso questa linea Casa Milo rende omaggio ai formati tipici regionali, interpretando il patrimonio gastronomico dell’Italia con passione e cura artigianali.

Sei nuovi formati in pack carta 100% riciclabile (nella foto in apertura): Troccoli e Strascioni dalla Puglia, Paccherini e Scialatielli dalla Campania, Pici dalla Toscana e Spaghetti alla chitarra dall’Abruzzo.

Fiori all’occhiello della gamma sono la trafilatura al bronzo, che permette alla superficie della pasta di essere porosa e ruvida, rendendola tenace, resistente alla cottura e perfetta per trattenere ogni condimento, e la lenta essiccazione (fino a 30 ore), che garantisce nel tempo tutto il suo sapore autentico. Questa tecnica preserva inalterati i valori nutrizionali degli ingredienti: il totale mantenimento delle proteine, degli antiossidanti, delle fibre e degli amminoacidi presenti nelle materie prime, rivelandosi fondamentale per la digeribilità della pasta stessa.

100% Filiera Puglia è la linea premium di pasta fresca e secca, realizzata esclusivamente con grano duro pugliese di qualità eccellente, ad alto contenuto proteico (ben 14%). Tutto, dalla materia prima alla lavorazione, si svolge all’interno dei confini regionali, attraverso il coinvolgimento di 180 agricoltori che lavorano nel rispetto della natura e ricevono un equo compenso per il loro impegno. Il raccolto poi passa ad un esperto molitore per la pulitura e le scrupolose analisi di rito: prima della macinatura, si passa attraverso la decorticazione a pietra, che mantiene intatte le proprietà organolettiche limitando al massimo le rotture dei chicchi di grano. Il marchio Coldiretti Firmato dagli Agricoltori Italiani garantisce la totale tracciabilità e sostenibilità del prodotto.

Amore al primo assaggio

I Cuori Casa Milo sono il matrimonio perfetto tra sapore e colore. Si distinguono per la forma ispirata all'amore e per il gusto della barbabietola rossa. Ideali per ogni tipo di condimento, da declinare in romantiche ricette, i Cuori sono prodotti con solo grano duro selezionato e disponibili solo in pre-order in occasione della festa di San Valentino, il 14 febbraio 2022. Non lasciarteli scappare, ti innamorerai al primo assaggio!