La gdo sostiene l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione

Coop Italia e Conad scendono in campo accanto all’Emilia-Romagna con donazioni per riqualificazioni di siti danneggiati e a sostegno delle persone

Sono state tante le iniziative a sostegno dell’Emilia-Romagna a seguito dell’eccezionale alluvione che ha colpito la regione lo scorso maggio e che ha messo in ginocchio cittadini, istituzioni e filiere produttive. Anche diverse insegne della gdo italiana hanno deciso di dare il proprio contributo concreto per sostenere la regione, riqualificare i siti che sono stati duramente danneggiati e dare supporto alla popolazione.

Conad “Sosteniamo l’Emilia-Romagna

Grazie all’iniziativa “Sosteniamo l’Emilia-Romagna” Conad è riuscita a raccogliere un milione e mezzo di euro che sosterranno, nello specifico, cinque progetti di riqualificazione: il Centro Sportivo di Borello in provincia di Cesena, Palestra Comunale “G. Mercuriali” a Forlì, la Palestra “Ivo Badiali” a Ravenna, Scuola dell’Infanzia “Fondo Stiliano” in provincia di Ravenna e, infine, sempre a Ravenna, la macchina raccolta sale del Parco della Salina di Cervia.

“Essere un leader della grande distribuzione e punto di riferimento settimanale per oltre 11 milioni di famiglie italiane è per noi un motivo di orgoglio che accresce, al contempo, la grande responsabilità che sentiamo sulle loro scelte di acquisto e nello sviluppo economico-sociale e della qualità della vita dei territori in cui operiamo ogni giorno con i nostri Soci e le nostre Cooperative”, ha commentato Mauro Lusetti, presidente di Conad.

L’iniziativa “Sosteniamo l’Emilia-Romagna” ha previsto la donazione da parte dei clienti Conad di un contributo alla cassa, a partire da 1 euro, per ogni spesa effettuata nei punti vendita dell’insegna o presso l’eCommerce di Conad. Alla partecipazione dei clienti alla raccolta, si aggiunge l’importo donato da Conad Consorzio Nazionale e dalle cinque Cooperative Conad.

Coop per cittadini e colleghi

Anche Coop Italia dà il proprio contributo alla causa: grazie a una raccolta avviata dalle cooperative di consumatori all’indomani dell’alluvione sono stati raccolti e devoluti 2.190.736 euro, fondi destinati a sostenere le cooperative agricole, di produzione e trasformazione colpite dall’alluvione e a interventi di ricostruzione in accordo con le autorità interessate. Non solo. La campagna è stata affiancata da un’attività di sostegno fra tutti i dipendenti delle cooperative a favore dei colleghi di Coop Alleanza 3.0 e di Coop Reno che hanno subito danni dall’emergenza attraverso la donazione di ore di lavoro e giorni di ferie.

“E’ una ulteriore dimostrazione di quanto il mondo delle cooperative di consumatori sappia rispondere in momenti di grande drammaticità -afferma Marco Pedroni, presidente di Ancc-Coop-, lo abbiamo fatto sempre anche in altre situazioni sia di emergenza internazionale che nel nostro Paese. Guardiamo ora con fiducia agli interventi di ricostruzione che grazie al contributo di soci, dipendenti, consumatori potranno attivarsi”.