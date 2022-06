La Mdd di Gruppo Vega vince al Plma in 3 categorie

Le gamme a marchio del distributore sono premiate nel food, nei segmenti ‘pasticceria dolce’ e ‘spuntini salati’, e nel non food, nei ‘prodotti di carta’

Vega Società Cooperativa, impresa socia di Gruppo VéGé, operante soprattutto nel triveneto con le principali insegne dei supermercati Maxi, Spak e Super W, si è aggiudicata il “Plma’s 2022 International Salute to Excellence Awards” su alcune referenze a marchio del distributore.

Il riconoscimento è stato assegnato durante la Plma di Amsterdam (31 maggio – 1 giugno 2022), la fiera punto di riferimento internazionale per la Mdd. La giuria internazionale della Plma ha valutato più di 450 prodotti, presentati sul mercato mondiale lo scorso anno, realizzati da 51 retailer provenienti da 20 Paesi

Ad aggiudicarsi il premio, sono state 3 referenze della linea di prodotti Mondo Natura, Mondo Pulito e Maestri Pasticceri di cui Vega soc. Coop. detiene la proprietà.

Più nel dettaglio si tratta di: la Colomba senza canditi Maestri Pasticceri, vincitrice della nella categoria “Pasticceria Dolce”; la colomba è stata apprezzata per il mix di qualità del prodotto e l’ottimo packaging. Sono stati premiati anche i Triangolini con riso nero Mondo Natura, vincitori nella categoria “Spuntini Salati”; questa referenza a marchio è stata apprezzata come snack salato innovativo, gustoso, leggero, senza glutine e per il design.

Infine, un terzo riconoscimento è andato a le Veline Ecologiche Mondo Pulito, vincitrici nella categoria “Prodotti di Carta”.

Le veline sono state giudicate come una referenza di qualità, pratica, con packaging molto piacevole, e soprattutto ecologica, grazie all’astuccio esterno e alle veline in carta 100% riciclata.

“E’ un orgoglio per il gruppo Vega aver ricevuto un riconoscimento così prestigioso -commenta Francesco Barbon, direttore generale della società–, testimonianza del lavoro finora svolto sulla nostra linea di prodotti a marchio, che ci vede tutti i giorni impegnati in una costante e profonda revisione dell’assortimento, con l’obiettivo ambizioso di soddisfare il nostro consumatore”. Barbon ha inoltre sottolineato come la qualità dei prodotti a marchio, il loro giusto posizionamento di prezzo ed il packaging innovativo siano le chiavi del successo per la fidelizzazione della propria clientela.