La Mdd Migross vince al PLMA in 3 categorie

Il retailer ha ricevuto il riconoscimento per i prodotti a marchio nei segmenti: preparati per dolci, pet food, vini (frizzanti e biologici).

Alla fiera PLMA, dedicata al mondo delle Mdd (Amsterdam, 31 maggio -1 giugno) è stato premiato il prodotto a marchio di Migross nelle categorie “Preparati per dolci & Uova”, nel “Pet Food”, nei “Vini”, rispettivamente con i prodotti: uova da allevamento all'aperto senza l'uso di antibiotici Re di Sapori; bocconcini in salsa Buddy, il Prosecco Doc Brut biologico Tenuta Sorgimento. Quest’ultima referenza, in particolare, ha ricevuto 2 riconoscimenti vincendo il premio di categoria nella sezione “Vini Frizzanti” e “Vini Biologici”.

Per Gerardo Luca Sinesi, responsabile Mdd di Migross: “Questo premio conferma la tradizione di Migross in questa importante manifestazione internazionale, che ci ha visto vincitori negli ultimi 7 anni in differenti categorie”.

Sinisi evidenzia inoltre che Migross ha potuto raggiungere questi risultati grazie soprattutto ai propri clienti: "Sono per noi stimolo al continuo miglioramento -commenta il responsabile Mdd di Migross-. Ogni giorno cerchiamo di offrire prodotti e servizi di qualità con convenienza ed onestà, a testimonianza della dedizione che da sempre contraddistingue Migross.”

Quanto ai prodotti a marchio Migross, premiati nelle precedenti edizioni di PLMA si evidenziano:

- nel 2021, le Capsule Compostabili Wita e il Disinfettante Medical Defender Pharma; - nel 2020, il Gran Cuvée Extra Dry Tenuta Sorgimento;

- nel 2019, la Piadina Igp Re di Sapori;

- nel 2018, il Soave Doc Tenuta Sorgimento;

- nel 2017, l'Olio extra vergine di oliva non filtrato Re di Sapori;

- nel 2016, la Tavoletta di cioccolato fondente extra 85% Repubblica Dominicana Re di Sapori.