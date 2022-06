Spesso non dedichiamo abbastanza tempo alla cura del nostro corpo: la routine quotidiana e i numerosi impegni ci portano a vedere come marginali i nostri bisogni personali.

La qualità del tempo che investiamo nella cura del nostro corpo così come i prodotti a cui ci affidiamo, sono fondamentali per farci del bene ed occuparci anche di noi stessi. Con questo proposito, Dermomed ha rinnovato l’intera gamma prodotti pensando ad una linea di Bagno Doccia, Crema Sapone e Detergenti Intimi in mousse che nutrano la pelle e al contempo soddisfino la necessità di dedicare del tempo per sè stessi anche durante i rituali quotidiani più veloci come lavarci le mani o farci una doccia rigenerante.

Le fragranze

Otto inconfondibili fragranze, originali ed avvolgenti, che infondono alla pelle un profumo elegante ma intenso, persistente ma delicato: Muschio Bianco, Aloe, Orchidea, Aqua Blue, Frangipane, Iris, Mandorla, Argan.

L'acido ialuronico

Le formulazioni sono state inoltre migliorate ed arricchite con Acido Ialuronico: una molecola naturale molto conosciuta, essenziale per l'idratazione del derma, grazie alla sua capacità di attirare e trattenere l’acqua, mantenendo così equilibrato il grado di idratazione, l’elasticità e il tono dei tessuti.

Dermomed, per i tuoi momenti speciali

Clicca qui per scaricare il catalogo: https://www.dermomedyourcare.com/