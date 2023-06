La prima campagna di comunicazione di Consilia

Consilia attiva la sua prima campagna pubblicitaria scegliendo un tone of voice ironico per raccontare i valori del marchio

Un'opportunità di crescita e l’occasione più opportuna per comunicare i propri valori stando vicino alle persone. Su questi presupposti Consilia, brand nato dall’unione di cinque retailer: Italmark, Gros - Gruppo Romano supermercati, Alfi, Gruppo Gabrielli,

Cadoro e dal Consorzio SUN (Supermercati Uniti Nazionali), avvia la sua prima campagna di comunicazione. La mdd, di fatto, rispondere ai bisogni delle famiglie italiane e coinvolge produttori di tutta Italia, valorizzando la tradizione alimentare nazionale.

La campagna

“Ho scoperto Consilia” è la copy strategy creativa per raccontare i valori e il posizionamento della marca. Il tone of voice è leggero, ironico, realmente vicino ai consumatori perché a parlare è uno di loro in prima persona.

La strategia di comunicazione, ideata da The Media Lab, prevede una pianificazione con un forte approccio geolocal, con un media mix integrato di canali Digital e Radio locali. Questo nell’ottica di incrementare, in sinergia con la strategia creativa di Auge Communication e di MIND:IN, la brand awareness di Consilia presso il corretto target di riferimento. Nel piano sono coinvolti tutti i principali mezzi di comunicazione, affissioni, radio, digital e materiali pos.