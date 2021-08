Consilia, marca del distributore sempre più brand

Non più solo marca del distributore, ma brand autonomo, con caratteristiche uniche. È questa l’evoluzione di Consilia, presente in tutti i punti di vendita degli aderenti a consorzio Sun (Selex).

Un progetto realizzato a valle di quanto emerso da un’indagine condotta sui consumatori dall’Università Cattolica di Piacenza, che riguarderà progressivamente le oltre 2mila referenze ed è già oggi apprezzabile su pasta, gelati e conserve animali.

Le direttrici del restyling

“Mentre di norma le mdd beneficiano degli investimenti in comunicazione dell’insegna principale, Consilia, brand che che non rappresenta l'insegna di nessun socio, deve diventare una vera marca, con caratteristiche ben precise che la differenziano da qualsiasi altro marchio”. Spiega così l’obiettivo dell’iniziativa Federica Ariagno, socio e direttore esecutivo di Auge Communication, la società che ha curato il restyling.

L’agenzia, con sedi a Milano, Firenze e Brescia, ha studiato un sistema di comunicazione per il packaging orientato a valorizzare il livello qualitativo dei prodotti Consilia.

Partendo da uno spunto semantico, come suggerisce Ariagno: “Consilia ha in sé il concetto di consiglio”, la comunicazione è stata rivolta ad un target attento più alla qualità che al prezzo, con la promessa forte della scelta migliore valutata e selezionata da Consilia e, a supporto, il fatto che Consilia non solo selezioni, ma scelga e consigli il meglio per tutti noi.

Il logo è stato ripensato per trasmettere fiducia e qualità. L’idea del consiglio diventa dunque un segno grafico comune e ben comprensibile, l’icona del “fumetto”, all'interno del quale Consilia parla al consumatore della referenza e delle sue qualità.

Un linguaggio visivo che si adatterà ad ognuna delle famiglie di prodotti: non più lo stesso format grafico e tipografico uguale per tutti i prodotti, ma ogni pack adotterà uno stile grafico e tipografico in linea con lo scaffale di riferimento. Così il brand Consilia diventa maggiormente credibile e soprattutto a fuoco su ogni categoria merceologica, con una nuova scelta di colori ed immagini.