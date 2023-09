La promozione educational di Cortilia per il ritorno a scuola

Consigli di utilizzo, informazioni su mix e prodotti adatti a un'alimentazione sana ed equilibrata. Cortilia lancia una comunicazione educational per il back to school

In occasione del ritorno tra i banchi di scuola, Cortilia avvia attività promozionali sviluppate come educational fornendo consigli di utilizzo e informazioni per un'alimentazione sana e controllata. L'invito, com'è ovvio, è di fornirsi di prodotti tramite la spesa online definita smart, locale e sostenibile affidandosi a "ricette buone, genuine e veloci, adatte per super colazioni, spuntini proteici e pranzi completi".

A quanti vogliono organizzare la propria spesa settimanale in modo ragionato e consapevole, riducendo inutili sprechi di tempo e cibo, Cortilia indirizza alcuni suggerimenti che spaziano dalle smoothie bowl ricche di frutta fresca, yogurt e granola croccante a concentrati di gusto e proteine come l’avocado toast per chi ama la colazione salata.

Non mancano le ricette da preparare in modo facile e veloce. Ne sono un esempio: la Crema nocciole e cacao bio ideale da spalmare sopra pane, fette biscottate o per arricchire il porridge con un guilty pleasure, oppure un sandwich con pane di campagna a pasta madre e prosciutto cotto alta qualità bio.

L'offerta di Cortilia asseconda le esigenze per i vari momenti della giornata, in linea con la propria filosofia di alimentazione e di vita, e fornisce snack come frutta fresca o il Mix Armonia arachidi, mandorle e cocco bio di Cortilia, ma anche i Taralli lunghi pugliesi.

La valorizzazione dei localismi, delle eccellenze del territorio, dei prodotti coltivati in modo sostenibile e item adatti a fornire un giusto apporto all'organismo nell'ottica di un'alimentazione equilibrata: sono tra i valori promossi da Cortilia che anche in questo rinnovato approccio di comunicazione li valorizza a pieno. Rientrano in questo contesto anche le eventuali schiscette da poter comporre, scegliendo tra il Tris insalate di cereali o le Piadine fresche sfogliate a mano, ma anche la Zuppa pronta di legumi con cereali.