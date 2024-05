Alto Partners acquista la maggioranza della catena Fradiavolo

Alto Partners Sgr SpA, tramite il fondo Alto Capital V, ha acquistato il 76% di Fragesa Srl che gestisce le 24 pizzerie dirette a marchio Fradiavolo

Alto Partners Sgr SpA (di seguito Alto Partners), tramite il fondo Alto Capital V, ha acquistato il 76% di Fragesa Srl, la società con sede a Torino con 273 dipendenti, che gestisce la catena di pizzerie a marchio Fradiavolo. Fondata nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, Fradiavolo gestisce attualmente 24 ristoranti diretti e 3 in franchising nelle principali provincie italiane a cui si aggiungerà nelle prossime settimane un’apertura a Miami. I ricavi, anche grazie alle nuove aperture, sono triplicati nell’ultimo biennio: l’obiettivo punta ai 25 milioni nel 2024.

Alto Capital V ha rilevato le quote da Gioia SpA (che annovera tra i brand Cioccolatitaliani e Bun Burgers), Saint Food e una parte delle quote di Kappagroup (holding dei fondatori Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, che rimangono al timone dell’azienda con una partecipazione al capitale del 24%) dotandola di nuova finanza a supporto del piano di sviluppo. L’operazione, seguita da Gianmarco Gandolfi e Filippo Sabbion, rappresenta il quarto investimento di Alto Capital V e si pone come obiettivo di accompagnare la società e i fondatori in un piano di crescita che prevede il consolidamento della presenza sul mercato italiano e l’espansione, diretta o attraverso partnership, in mercati esteri ad alto potenziale. A supporto dello sviluppo internazionale è previsto un ulteriore aumento di capitale riservato al fondo e a co-investitori strategici.

“Abbiamo apprezzato la visione e il lavoro svolto da Mauro, Gianluca, tutto il team Fradiavolo e Gioia Spa e siamo lusingati di poterli accompagnare e supportare in questo percorso di crescita -commenta Gianmarco Gandolfi, partner di Alto Partners-. Il mercato italiano ha un bel potenziale e Fradiavolo un’offerta attrattiva per alcuni mercati esteri in cui il made in Italy è molto apprezzato ma scarseggiano di catene italiane per l’assenza di format scalabili supportati da un’adeguata ingegnerizzazione dei processi”.

“Vogliamo che Fradiavolo diventi la prima catena di pizzeria italiana al mondo e per questo ringraziamo la famiglia Ferrieri per averci accompagnato e supportato in un pezzo importante del nostro percorso e siamo orgogliosi ed onorati che Alto Partners abbia creduto nel nostro progetto e che abbia deciso di investire in maniera così importante” aggiungono Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, fondatori di Fragesa.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da quando abbiamo acquistato, nel 2022, la maggioranza di Fradiavolo -aggiunge Vincenzo Ferrieri, amministratore delegato di Gioia SpA- grazie allo straordinario lavoro di concerto, abbiamo supportato la crescita dell’azienda, che è passata da 8 a 27 punti vendita, accompagnandone lo sviluppo nel mondo del franchising e a livello internazionale. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il forte cultural fit che si è creato con i due fondatori e che ci ha permesso di esprimere al meglio il potenziale di Fradiavolo a cui auguriamo di proseguire nel fortunato percorso intrapreso”.

Alto Partners Sgr SpA è la società di gestione indipendente di fondi di private equity fondata da Stefano Scarpis e Raffaele de Courten che investe in piccole e medie imprese italiane. Alto Partners, con 25 anni di presenza sul mercato e 50 investimenti, è un partner a sostegno del percorso di sviluppo di medio-lungo termine delle società partecipate. Il team di Alto Partners lavora a fianco delle famiglie imprenditoriali e del management per gestire il passaggio generazionale e supportare i programmi di crescita.