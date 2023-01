La Schiaccinoteca Toscana ha 4 locali, di cui 3 a Brescia. Il terzo sarà in franchising, pdv pilota di un programma di aperture più ampio e interregionale

Il motto di Schiaccinoteca Toscana, la creatura di Giovanni Capecchi, fondatore e al timone dal 2019, è tutto un programma: “Non è bona, è spettaholare!”. Capecchi si riferisce alla schiacciata, ovviamente, che i bresciani possono già gustare da tempo. Il successo riscosso da La Schiaccinoteca Toscana nella Leonessa ha spinto il suo fondatore a lanciare il franchising con un primo locale che verrà aperto da un imprenditore bresciano nel centro storico, via Trieste 17, a pochissimi passi dall’Università Cattolica, dal Liceo Gambara e dal Liceo Arnaldo. Il locale si troverà nel mezzo di un percorso culturale che si svolge da Piazza Vittoria fino al complesso museale di Santa Giulia, Patrimonio Unesco dal 2011. Ricordiamo che quest'anno Brescia è capitale della cultura italiana insieme a Bergamo.

Il locale di via Trieste è il terzo a Brescia, quarto in assoluto con quello di Pavia, vicino al polo universitario. Gli studenti sono infatti uno dei target principali di questa catena. Il menù si compone di oltre 35 ricette, con attenzione anche all’offerta vegana e senza glutine. Le schiacciate vengono descritte in ogni loro componente e allergene, i prodotti garantiscono la toscanità al 100% in ogni aspetto, dal mangiare al bere: finocchiona Igp, pecorino toscano, lardo di Colonnata, vino del Chianti.