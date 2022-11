La soluzione digitale di Sensormatic per monitorare la catena del freddo

Penn connected di Sensormatic è una piattaforma cloud che si integra con una serie di sensori wireless. Utile anche per digitalizzare le procedure Haccp e combattere lo spreco alimentare

Per una sicurezza alimentare che passa attraverso il controllo della temperatura a cui vengono conservati gli alimenti Sensormatic Solutions ha sviluppato Penn connected digital food safety, una piattaforma basata su cloud, in grado di monitorare la temperatura 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana e che, attraverso l’utilizzo di una dashboard di supporto, consente la consultazione dei dati sia da una postazione fissa sia utilizzando applicazioni mobili. Le funzionalità sono disponibili anche off line, cosa che consente di continuare a svolgere l'attività anche in caso di mancata connessione.

Penn connected è ideale per il controllo della catena del freddo; la soluzione è flessibile e configurabile in base a ogni esigenza di business. Il monitoraggio viene effettuato per mezzo di sensori wireless che vengono inseriti fra i prodotti che devono essere monitorati, una volta che sia stata comunicata la temperatura a cui i prodotti stessi devono essere conservati. I dati riguardanti la temperatura rilevati dai sensori vengono inviati al sistema di controllo ogni 5’. La temperatura può essere rilevata in un intervallo che va da -35 °C a 50 °C, con una precisione fino a +/- 0,5°C e l’umidità relativa da 0% a 100%.

Il monitoraggio in tempo reale

Le variazioni vengono rilevate e segnalate immediatamente con un alert che può essere centralizzato oppure rilevato presso il singolo punto di vendita. I dati che vengono inviati dai sensori permettono di avere una visione in tempo reale dell’ambiente da monitorare e di analizzare i valori che sono stati notificati. Il controllo efficace delle temperature di esercizio dell’unità frigo permette il riscontro immediato di anomalie di funzionamento riducendo i tempi di intervento, evitando i danni e le perdite di prodotto e gli sprechi a livello di consumo energetico.

I dati acquisiti vengono registrati automaticamente e sono a prova di manomissione. Il cartaceo viene eliminato e l’accesso remoto, a livello aziendale, a tutti i siti consente di verificare il rispetto dei requisiti di conformità in tempo reale.

Oltre ai sensori di temperatura, Sensormatic Penn connected comprende un sensore porta wireless a batteria che ha la durata certificata di 7 anni, e un ripetitore con dispositivo plug-in per estendere la portata della rete wireless che supporta fino a 15 sensori terminali e un numero illimitato di router ed è in grado di estendere la rete wireless fino a 25 metri. Il sensore invia le informazioni a un gateway wireless, in cui è compresa una sim, che supporta 15 sensori e ha un campo di comunicazione di 25 metri. Un sensore è sufficiente per controllare le temperature del cibo per ogni unità refrigerante. Il gateway invia i dati a una applicazione mobile per la registrazione dei dati, collegata alla piattaforma cloud di Sensormatic. Se necessario sono disponibili sonde ad ago e per superfici.

L'interfaccia di controllo di Sensormatic Penn Connected

La app mobile comunica con lo smartphone tramite Bluetooth fino a una distanza di 50 metri. Penn connected consente di digitalizzare le procedure Haccp rendendo più efficiente lo svolgimento delle operazioni di analisi e controllo. La soluzione consente di svolgere attività organizzative, come la pianificazione flussi di lavoro e la programmazione delle attività stesse, rendendo possibile una standardizzazione delle procedure che devono possedere requisiti di conformità oppure creare moduli per organizzare flussi di lavoro in base a esigenze specifiche.

La dashboard permette di valutare le performance di un sito rispetto ai Kpi impostati e, se necessario, di adottare azioni correttive. È anche possibile chiedere e ottenere per via digitale la rapida l’approvazione dei responsabili per lo svolgimento di determinate azioni. Il sistema è aperto all'innovazione e alla progettazione di nuovi moduli, per rispondere in modo tempestivo a eventuali aggiornamenti dei requisiti di legge. L’utilizzo di Penn connected può essere esteso ad ogni soggetto che fa parte di una filiera, dal produttore al punto di vendita e la tracciabilità può essere effettuata lungo tutto il ciclo del prodotto. Il ritorno dell’investimento dell’applicazione in viene individuato in 6 mesi.