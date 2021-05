La stagione di successo di envy: vendite in crescita (+50%)

Crescono le vendite (+50%) della mela supersweet envy, coltivata e commercializzata dai Consorzi altoatesini Vog e Vip, che ha avuto una presenza continua sui mercati per quasi sei mesi. A determinarne il successo il quantitativo a disposizione decisamente superiore rispetto alle passate stagioni così come la campagna di comunicazione attivata quest’anno, per la prima volta, rivolta direttamente al consumatore finale. “Il filo conduttore della campagna, quello della purezza veicolato attraverso l’hashtag #NOFILTER si è rivelato vincente -commenta Benjamin Laimer, responsabile marketing Vip-. Siamo riusciti a creare un ponte di contatto tra la campagna online e i punti di vendita dove envy™ era presente”.

Il prodotto è commercializzato prevalentemente in Italia sia nel canale all’ingrosso che nella distribuzione moderna. All'estero i migliori mercati di riferimento sono soprattutto Scandinavia, mercato confermatosi dinamico, Germania dove ci sono stati riscontri positivi condizionati anche dalla campagna di promozione all’interno di un’insegna di importanza nazionale, realizzata in collaborazione con T&G Globale, e Spagna.

L'attività social

Il canale Instagram @melaenvy ha raggiunto 2.4 milioni di utenti e oltre 12.5 milioni di impression. Un'attività social risultata strategica a i fini del successo perché ha consentito di creare una community nel quale è stato sviluppato il racconto dei punti forti del prodotto e delle sue opportunità di consumo. “Il coinvolgimento di 24 talent ci ha consentito di instaurare un dialogo con un target molto trasversale di età compresa tra i 18 e i 44 anni – aggiunge Hannes Tauber, responsabile marketing di Vog-. Con i loro post siamo riusciti a trasmettere il messaggio che animava la campagna: la vita va assaporata come una mela envy™, senza bisogno di filtri”. Anche in questo caso i numeri sono stati molto positivi, con più di 400.000 utenti unici raggiunti e 39.000 like, per un totale di 1.4 milioni di opportunità di visualizzazione.

Le dichiarazioni

“La campagna di envy™ ha beneficiato della disponibilità di prodotto continuativamente per 6 mesi, grazie ad un raccolto pari a 7600 tonnellate: un aspetto importante perché ha consentito ai nostri clienti di poter proporre da inizio novembre sino a fine aprile un prodotto con una qualità media di altissimo livello" commenta Klaus Hölzl, responsabile vendite del Consorzio Vog.

“L’Italia si è confermata il mercato principale, con una quota intorno al 75%, con ottime performance un po’ in tutti i canali -spiega Fabio Zanesco, direttore commerciale di Vip-. Il canale all’ingrosso è in questo momento quello principale, ma i feedback che provengono dalla grande distribuzione organizzata sono positivi. Pensiamo che sarà proprio questo canale a consentire un ulteriore salto di qualità durante la prossima stagione”.