laFeltrinelli del centro commerciale Portello a Milano rinnova materiali, luce, reparti in ottica di efficienza energetica, upcycling, sostenibilità

Riapre al pubblico la libreria laFeltrinelli all’interno del centro commerciale Portello a Milano, completamente rinnovata e progettata secondo i principi della sostenibilità, e dell’efficienza energetica. È una delle librerie più importanti nel circuito delle Feltrinelli, non tanto per la dimensione, che è comunque ragguardevole (300 mq di vendita) quanto per la posizione (location) che la rende un punto di riferimento comodo per chi vive e lavora nei quartieri, del tutto sprovvisti di librerie, che vanno da Accursio-Fiera vecchia a Certosa-Quarto Oggiaro. Funzionano bene -almeno per esperienza personale- anche i servizi click&collect e prenota e ritira.

All’interno dei circa 300 mq sono stati inseriti sia mobili di recupero, in un’ottica di riciclo virtuoso (upcycling), sia nuovi arredi realizzati con materiali eco-sostenibili provenienti da fonti responsabili: il legno impiegato per la base delle piantane è ricavato da foreste gestite secondo gli standard ambientali; i prodotti in plexiglass sono stati sostituiti con metacrilati riciclati o con plastiche di seconda vita; la carta impiegata è prodotta nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità, dei diritti dei lavoratori e delle popolazioni locali; i tappeti sono realizzati con materiali 100% riciclati derivanti da bottiglie di plastica. Spazio anche all’inserimento di verde naturale: la luce contribuisce a nutrire le piante che arredano l’ambiente e la cui manutenzione è affidata alla cooperativa sociale Opera in Fiore, che dal 2004 realizza l’inserimento lavorativo nel settore del verde di persone svantaggiate, disabili, detenuti e migranti.

In termini di efficienza energetica, le soluzioni illuminotecniche implementate prevedono l’utilizzo di luci Led per ridurre i consumi, oltre all’integrazione di proiettori per rendere più coinvolgente l’esperienza all’interno della libreria.

L'attenzione all’ambiente trova corrispondenza anche nelle proposte bibliografiche per un mondo più sostenibile curate dai librai laFeltrinelli in occasione della riapertura dello store. Una playlist di letture di saggistica e narrativa che esplorano il concetto di sostenibilità e la sua applicazione ad ambiti differenti: da quella più ecologista, legata a temi come l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile, a quella più sociale ed etica.

laFeltrinelli Portello in cifre

286 mq superficie di vendita

9 addetti

20.000 titoli, assortimento libri

500 referenze i vinili

540 referenze i giocattoli

1.200 referenze cartoleria

Dieci libri per un mondo più sostenibile

