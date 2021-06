Feltrinelli Comics & Games è il primo progetto a livello nazionale e internazionale del suo genere realizzato dalla collaborazione tra le librerie laFeltrinelli e Lucca Crea, società che organizza il festival Lucca Comics & Games, partner dell’iniziativa. Lo spazio inedito all’interno delle librerie Feltrinelli, nato dalla sinergia con il Festival e da una comune visione di desacralizzazione della cultura, dedicato interamente al gioco, alla narrativa fantasy, al fumetto e alle serie tv. È un luogo di esplorazione dell’immaginario Pop inaugurato lo scorso novembre all’interno del nuovo concept store laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano e che oggi segna una nuova tappa, aprendo i propri distaccamenti anche all’interno della libreria Feltrinelli di Roma Libia (dal 12 giugno), e negli store di Milano Buenos Aires e Palermo. Queste tre nuove aperture si aggiungono agli spazi inaugurati da neanche un mese a Genova-via Ceccardi e Torino-piazza CLN (Comitato di Liberazione Nazionale).

Feltrinelli Comics & Games è un’intera area rivolta agli appassionati del genere per invitarli a scoprire le contaminazioni tra gaming, analogico e digitale, e mondo del libro, nella convinzione che il gioco sia uno dei linguaggi possibili per raccontare e vivere una storia. Un luogo di aggregazione per le community del settore in cui rinnovare la socialità, confrontarsi e sfidarsi, nel pieno rispetto dei 5 valori di Lucca Comics & Games: Comunità, inclusione, scoperta, rispetto, gratitudine.

Nei primi sei mesi di attività all’interno dello spazio di Piazza Piemonte sono state organizzate e trasmesse in streaming presentazioni di giochi da tavolo, libri, fumetti e concorsi internazionali con partner d’eccezione come il Centro nazionale trapianti, Edizioni BD e Asmodeé Italia. L’Area Comics & Games ha ospitato i pro-player della squadra e-sport del Cagliari Calcio, il cantante e game designer Immanuel Casto e il gruppo musicale alternative metal italiano Lacuna Coil. All’interno della Rassegna Stanca del martedì di N3rdcore di Lorenzo Fantoni, in streaming dallo spazio di Milano, sono stati ospiti personalità del web come Sara Kurolily Stefanizzi, Roberta Ckibe Sorge, Virginia Kafkanya Gambatesa e Marco croix89 Merrino.

"Feltrinelli Comics & Games riflette appieno l’identità di Librerie Feltrinelli e lo spirito con cui oltre 70 anni fa è nata: allargare i confini del libro, contaminare i linguaggi e offrire nuovi spazi di socialità -commenta Alessandro Monti, direttore business Librerie Feltrinelli-. Quando abbiamo inaugurato il progetto, in occasione dell’apertura del concept store di Piazza Piemonte a Milano, avevamo ben chiara l’intenzione di renderlo un format esportabile in altre nostre librerie, consapevoli del fatto che il gioco rappresenti a tutti gli effetti un passatempo culturale, un linguaggio diverso per raccontare una storia. E le storie da sempre sono il centro nevralgico del nostro fare libreria".

"Feltrinelli Comics & Games rappresenta la missione di Lucca Comics & Games di continuare a rinnovarsi e rinnovare i linguaggi e le forme espressive della cultura, creando e co-creando insieme ai nostri partner e al nostro pubblico nuovi spazi per la cultura pop -commenta Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games-. Nel pieno rispetto dei valori che ci contraddistinguono, lo spazio nato dalla relazione tra il nostro festival e la dorsale di consumo culturale più importante in Italia ci permette di mettere al centro tutti i passatempi umanistici, anche quelli convenzionalmente considerati ancora come meno tradizionali ma che convivono a Lucca per cinque giorni l’anno e ora continueranno questa convivenza anche negli altri 360".