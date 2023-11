L’agenda di Free From Food 2023 ad Amsterdam

Il centro fieristico Free From Food 2023 ospiterà il 21 e 22 novembre l'evento Free From Food 2023, dedicato al vivace scenario dei prodotti free from.

L'evento Free From Food 2023

L'agenda di sessioni informative che caratterizza l'evento di Amsterdam avrà quest'anno tre palcoscenici tematici: Free From Retail, Vegan & Plant-Based e Supplier & Insights. Ecco alcune indicazioni sugli interventi programmati.

Julianne Ponan, fondatore e Ceo di Creative Nature, brand di prodotti privi di allergeni, terrà due conferenze partendo dalla propria esperienza di persona allergica: "The trends of the free-from industry and how to increase customer loyalty" (Free From Retail) per indagare il panorama in evoluzione della categoria free from, con suggerimenti per mantenere relazioni durature con i clienti; "The issues of 'May Contain' in the Free From sections! May Contain may as well say May contain Glass" (Supplier & Insights Theatre), sull'indicazione in etichetta "potrebbe contenere....", sottolineando la necessità di aumentare la consapevolezza e la regolamentazione.

Atze Jan van der Groot, professore alla e Wageningen

University & Research, parlerà di come produrre alternative simili alla carne, in particolare emulandone l'intricata struttura fibrosa, in "How to make the best

meat analogues?" (Vegan & Plant-Based Theatre). Si concentrerà anche sugli ingredienti alternativi ai già noti soia, piselli, grano, con un focus sull'importanza della diversità di soluzioni.

Winfried Muehling, direttore marketing e comunicazione di Pro Carton nell'intervento "Cartonboard - leading the road to circularity" (Free From Retail Theatre) parlerà della PPWR, la Plastic Packaging Waste Regulation, per raggiungere gli obiettivi green europei anche grazie al packaging sostenibile.

Aziende espositrici, alcune novità

Cresce l'elenco degli espositori, disponibile qui. Ecco alcune delle aziende:

Bijenbaas, per le pratiche di apicoltura sostenibile realizzate in particolare dalle donne in Ucraina, con la certificazione Organic.

Vamvalis Foods, con oltre 40 anni d'esperienza nella lavorazione e imballaggio di noci, frutta e semi, e la produzione di barrette alle noci.

KPNI Foodie / TR-EAT, azienda belga presente con un'offerta che spazia dal senza glutine al senza carne, senza zucchero, senza soia, senza olio di palma, vegano, a basso contenuto di carboidrati e per la dieta keto. Sarà presente con fibre prebiotiche da tuberi e semi.

"Con una scaletta senza eguali di speaker e conferenze, Free From Food 2023 presenta clienti prospect significativi per i professionisti dell'industria e i leader di pensiero, offrendo una piattaforma unica per lo scambio delle conoscenze, il networking e la promozione dell'innovazione entro la sfera del free from. Aspettiamo con impazienza espositori e visitatori che parteciperanno a questo evento chiave dell'industria a novembre al centro RAI di Amsterdam", ha detto Ronald Holman, event director di Free From Food 2023.

Per registrarsi all'evento qui le informazioni.