L’Aiutante di Babbo Natale di Carrefour usa l’intelligenza artificiale

Una iniziativa phigital con una landing page online e iniziative instore per dare al consumatore consigli culinari, sui regali e sui viaggi da fare in queste feste natalizie

Dal 1 dicembre 2023 Carrefour Italia rende disponibile una landing page con l'Aiutante di Babbo Natale che sfrutta l'intelligenza artificiale per dare consigli ai consumatori sulle ricette da portare in tavola durante le prossime festività, ma può suggerire regali di Natale o itinerari di viaggio da organizzare o regalare ai propri cari. Oltre alla landing page online, l'esperienza sarà phigital grazie all'attivazione in store per accompagnare i consumatori durante le feste sia online che offline. La comunicazione si articola con cartelloni, cartonati dell'Aiutante di Babbo Natale, spot radio instore, video digital signage e la presenza della mascotte su alcuni volantini.

“Essere al passo con i tempi ed ascoltare le esigenze dei consumatori, è da sempre una prerogativa di noi di Carrefour. Con il progetto 'l’AIutante di Babbo Natale', vogliamo facilitare il processo decisionale ai nostri clienti ed aiutarli a vivere con più spensieratezza l’avvento delle feste natalizie -afferma Alessandra Grendele, chief digital officer di Carrefour Italia-. L’intelligenza artificiale, come del resto la tecnologia in generale, ha lo scopo di facilitare la vita di tutti i giorni, e il nostro obbiettivo è proprio questo. Vogliamo lasciare ai nostri consumatori il tempo per essere liberi di poter dare spazio alla loro creatività, facilitandoli nel processo di ricerca e di selezione di un prodotto”.

Per maggiori informazioni e testare l’applicazione, dal primo dicembre si può visitare la landing page https://aiutantedibabbonatale.carrefour.it/