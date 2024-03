Lamb Weston, obiettivo: elevare la categoria “patatine fritte”

Un piano cross-mediale, classico e digital, per spingere in gdo il prodotto premium e garantire una nuova experience di gusto

Lamb Weston allarga ulteriormente i confini del proprio business nel nostro Paese, con un duplice focus: continuare a essere player di riferimento per il food service e l’horeca e contestualmente aumentare la propria presenza e forza in gdo.

Per farsi largo in uno scaffale competitivo, l’azienda – che vanta 70 anni di esperienza nel settore a livello internazionale – si propone non solo con i suoi prodotti premium, come Twister, ma con una serie di plus che rappresentano il suo elemento differenziante: l’impegno nei confronti dell’innovazione, della sostenibilità ambientale, la scelta di operare solo in un contesto di prodotti di alta qualità. Grazie a questa attenzione costante nascono referenze particolari, diverse e riconoscibili per sapore, forme uniche e curiose, croccantezza. L’azienda si caratterizza per la gestione attenta di tutta la filiera e per l’eccellenza garantita nel servizio al cliente. A corredo un puntuale presidio della produzione (dalla selezione della materia prima alle tecniche di cottura più all’avanguardia), legato sempre alla sostenibilità ambientale.

Comunicazione multimedia per narrare un’esperienza straordinaria

L’ampliamento in gdo sarà supportato da un piano di comunicazione previsto in marzo rivolto alla valorizzazione del prodotto di punta, Twister. Questa patatina – ottenuta da patate intere - ha una forma arricciata e un taglio spesso e abbina morbidezza interna alla struttura croccante. Il racconto sarà l’invito al consumo in ogni occasione della giornata, in famiglia, con i figli, con gli amici. Ecco che Twister si fa portavoce di un’idea di patatina fritta che non è più ancella dei piatti di carne o pesce a cui si abbina, ma nuova e sfiziosa protagonista del pasto, della cena o dell’aperitivo. Grazie a Lamb Weston assaggiare le patatine diventa un’esperienza straordinaria: gusto, forma, croccantezza diventano memorabili, unici.

Grazie alla versatilità e alla qualità premium dei suoi prodotti, l’azienda riesce in questo modo a rinnovare l’intera categoria che contestualmente assume un maggior valore.

Tutta la comunicazione prevista nelle prossime settimane si basa sul motto: “Più twist, più crunch, più gusto” e sul pay off “More of what matters”. Quest’ultimo rimarca quanto Lamb Weston offra più di una semplice esperienza di gusto: un vero e proprio appassionante approccio alla vita, capace di rendere speciale ogni momento, che coniuga “indulgence” e sostenibilità.

Sono previsti investimenti per affissioni classiche, digitali e sui tram, video Tv e Social. Diversi i target colpiti (famiglie giovani, con e senza figli, single), in differenti aree geografiche.

Per maggior informazioni: www.lambwestonathome.it (sito dedicato ai prodotti del canale retail).