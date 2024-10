Lanza Commercio Detergenza (C3): nuovo polo a Oppeano

Il polo si estende su una superficie di 40mila mq e ha una capienza di 33 mila bancali, dotato di macchinari per l’ottimizzazione dell’aria

Nuova struttura per Lanza Commercio Detergenza S.A.P.A. (socia C3) che ha appena inaugurato un polo logistico a Oppeano, a pochi minuti dal centro di Verona, in un’area considerata strategica perché servita da tangenziali e autostrade. Il polo si estende su una superficie di 40mila mq e ha una capienza di 33 mila bancali, è provvisto di macchinari per l’ottimizzazione dell’aria e una gestione Wi-Fi per ridurre al minimo le emissioni di onde elettromagnetiche, vanta 20 baie di carico per la facilitazione del flusso delle merci e la movimentazione dei carichi.

La struttura è stata pensata per garantire un’offerta sempre completa e un veloce servizio di evasione degli ordini, grazie ad un’organizzazione avanzata, basata su un sistema di stoccaggio semi-automatico e picking a tutti i livelli.