L’app proprietaria migliora la scansione dei barcode in Pac2000A (Conad)

Sviluppata insieme a Scandit e Installata su smartphone Samsung, è utlizzata in 200 punti di vendita della rete di Pac2000A

Un’app migliora la vita di dipendenti, clienti e azienda. È questo che ha pensato Pac2000A (Conad) nello sviluppare con Scandit un'app proprietaria che migliora la scansione dei barcode. Sono stati subito abilitati oltre 1.000 smartphone Samsung in circa 200 store, divisi tra quattro aree storiche della cooperativa (Umbria, Lazio, Campania e Calabria). Pac2000A ha così sostituito i vecchi palmari industriali, tradizionali e ingombranti, con smartphone Samsung X Cover 5 Pro. Rendendo i punti di vendita hardware independent, i collaboratori possono svolgere le consuete attività in modo più agile.

La tecnologia abilitante è la Smart Data Capture di Scandit, che offre insight in tempo reale. Nata nel 2020 per rivoluzionare l’order picking nei punti di vendita, la collaborazione tra Scandit e la cooperativa si è spostata sulle attività di back-office. L'introduzione dell'app ha avuto un impatto significativo proprio in questa fase, con particolare attenzione ai dipendenti.

Informazioni in tempo reale per un servizio instore più efficiente

Le attività quotidiane degli assistenti alle vendite sono state semplificate e potenziate grazie alle informazioni visualizzate in tempo reale dall'app, come gli ordini inviati al magazzino centrale e le informazioni sulle promozioni future. Questi miglioramenti hanno portato a un servizio in-store più efficiente e a un notevole risparmio economico. “Queste innovazioni hanno portato benefici a tutti, dai soci ai collaboratori - ha dichiarato Vanni Chioccoloni, Cio di Pac2000A- ora possono supportare ancora meglio la base sociale”.

Un cambiamento tecnologico richiede una formazione specifica. Tuttavia, grazie alla semplicità d’uso, i collaboratori necessitano di soltanto un'ora di formazione, erogata attraverso la piattaforma di e-learning Pac Academy.