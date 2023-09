L’arte dell’assortimento, Eugenio Neri (Esselunga) al M&R Summit 2023

L'intervento di Eugenio Neri, direttore commerciale di Esselunga, spazia anche sui rapporti con l'industria di marca

Eugenio Neri, direttore commerciale di Esselunga, parla dell'assortimento, di come differenziare i punti di vendita e del rapporto con l'industria, da cui si aspetta innovazione ma anche collaborazione per mettere a frutto l'analisi della quantità di dati che le aziende raccolgono. Senza dimenticare che i talenti spesso si trovano all'interno delle organizzazioni, basta saperli trovare.

#Retail2023 Eugenio Neri, direttore commerciale: "Spesso i talenti ci sono dentro le aziende, ma non sono valorizzati. O magari quelli lanciati non erano poi talenti". Neri si riferisce al mondo delle aziende in generale.

