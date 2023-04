Larusmiani: a Milano la boutique per il lifestyle maschile

Larusmiani sbarca nel Quadrilatero della moda con uno store su doppio livello che ospita l'Automotive gallery e il primo Luxury Experience Lab del mondo

Approda al MonteNapoleone District di Milano, in via Verri 10, il brand Larusmiani con un punto di vendita sviluppato su 300 mq e un'offerta dedicata al lifestyle maschile. Lo store R/Evolution 101, situato nel centro del quadrilatero della moda, si estende su doppio livello.

“La nuova boutique è stata concepita come un luogo di incontro e di scambio di esperienze attivato da un unico motore: la passione per l’eccellenza. Partendo dalla tradizione, il nostro immaginario si è infatti ampliato in una costante ricerca verso uno stile in grado di coniugare l’heritage e l’innovazione nel segno della qualità assoluta e del savoir faire “del fatto a mano” con caratteri di unicità in un mondo che abbraccia l’abbigliamento e gli accessori, fino ad uno spazio espositivo dedicato ad automobili rarissime o uniche” spiega Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani.

Il format

Il concept, l’interior & il retail design della boutique sono stati ideati dal creative director Sirio Barillaro Studio. L'ambiente è industrial e con riferimenti automotive, entrambi asset distintivi del marchio. L'attenzione per i tessuti, la manifattura artigianale e i dettagli sono invece i driver della proposta dell'insegna che conta in assortimento capi di abbigliamento e accessori per l’uomo. In vetrina è stata esposta un'auto da collezione per valorizzare l'Automotive gallery realizzata al piano terra: si tratta di un progetto permanente con esposizione di auto esclusive, concept car e Art Car provenienti da musei o da collezioni private, diventate storia del design, unitamente a capsule collection tra abbigliamento e Gentlemen’s Essentials, ossia accessori interamente prodotti a mano da esperti artigiani, oltre ad opere d’arte, come le fotografie dell’artista Riocam.

Il Luxury Experience Lab

Larusmiani offrirà inoltre, grazie alla collaborazione con Deloitte, il suo primo Luxury Experience Lab al mondo, abilitato dalle ultime tecnologie di mercato al passo con i nuovi trend del mondo retail. In particolare, per l’apertura verrà presentato il primo esempio concreto di ologramma per le vetrine, caratterizzato da una tecnologia che proietta un'immagine tridimensionale dei prodotti del brand.