L’assistente virtuale che aiuta il buyer adottato da Conad Centro Nord

Rotture di stock, esaurimento delle scorte, scaffali vuoti possono essere collegati a una errata quantificazione dei fabbisogni di vendita. È accaduto con il Covid-19, può accedere a causa di altri fattori interi o esterni al processo di approvvigionamento e distribuzione. A risentirne sono il fatturato dei punti di vendita e il grado di soddisfazione dei clienti.

Con l’obiettivo di migliorare la gestione delle scorte di magazzino e del punto di vendita, evitando anche gli sprechi dovuti ai prodotti alimentari scaduti, Tuidi, startup con sede a Putignano, in provincia di Bari, ha sviluppato Delphi, assistente virtuale che si propone di fornire una fotografia a 360° della supply chain aziendale e di automatizzare il processo di approvvigionamento dei prodotti nell’ambito della distribuzione alimentare.

Conad Centro Nord adotta la soluzione Delphi di Tuidi

Tra le prime insegne che lo hanno utilizzato c'è Conad Centro Nord, "Tuidi ci supporterà nell’ottimizzazione delle scorte di magazzino per evitare sprechi e rotture di stock -dice Stefano Elli, direttore pianificazione strategica, controllo di gestione e innovazione tecnologica dell'insegna-. Attraverso algoritmi all’avanguardia saremo in grado di intercettare in tempo reale le variazioni di mercato e trend di consumo per offrire ai nostri clienti una migliore esperienza di acquisto”.

Delphi incrocia i dati relativi a variabili endogene ed esogene come, per esempio, previsioni metereologiche, festività, dati che riguardano i competitor e, attraverso l’uso di algoritmi di machine learning, costruisce modelli che consentono di suggerire le migliori attività che possono massimizzare le performance economiche dell’azienda.

I dati utilizzati per la costruzione dei modelli provengono sia dall’interno dell’azienda che utilizza Delphi sia da database pubblici ed è in corso di valutazione la possibilità di sviluppare partnership con fornitori di dati. Delphi si integra velocemente ai sistemi informativi delle imprese e “grazie al cloud in poche settimane è possibile iniziare ad utilizzare la piattaforma. Al fine di garantire un user experience sempre ed immediata, l’interfaccia grafica si adatta alle dinamiche operative di ogni singola azienda. Queste caratteristiche permettono al buyer, nell’arco di soli 10 giorni, di utilizzare la piattaforma in totale autonomia, senza errori di comprensione o necessità di formazione”, spiegano da Tuidi.

Dal punto di vista operativo, il buyer effettua il login in qualsiasi momento della giornata e consulta le sezioni per effettuare gli ordini o per monitorare l’andamento delle performance dei punti di vendita. Le operazioni sono in tempo reale, dal controllo dell’affluenza sul pdv, ai prodotti a rischio esaurimento, alla verifica dell’impatto sulle performance aziendali.

I benefici economici di Delphi e il demand forecasting

L’attività di riordino è il principale esempio di operazione ripetitiva: il buyer tipicamente utilizza un foglio di carta o una semplice interfaccia web governata da una media aritmetica o da una semplice regressioni lineare. Ordinare centinaia, se non migliaia, di prodotti al giorno, per più pdv, facendo un controllo di tante variabili come vendite delle ultime settimane, giacenza, promozioni, quantità min da riordinare, ecc. è un compito impossibile, spiegano da Tuidi, con una inefficienza che causa mancate vendite fino al 5% annuo del fatturato aziendale. Delphi automatizza tutto il riordino; per esempio, raccontano da Tuidi, un cliente è passato dall’impiegare 8 ore per approvvigionarsi a 15 min al giorno per eseguire le medesime attività e con un aumento importante delle performance.

Per abbattere la barriera all’ingresso legata dall’introduzione di un nuovo modo di gestire il processo attraverso l’uso della Ai è stata scelta una politica di pricing aggressiva e la possibilità per le imprese di provare l’applicazione per 4 mesi. Le esperienze pilota fatte con i clienti hanno dimostrato che il Roi è minore di 30 giorni.

Nata per essere utilizzata nell’ambito della distribuzione organizzata Delphi è personalizzabile per le necessità sia delle piccole sia delle grandi aziende. “Oltre a Conad Centro Nord, abbiamo già tre clienti e molti altri in pipeline per l’adozione di questo assistente virtuale, in quanto, oltre a riconoscere i benefici economici in termini di recupero delle mancate vendite, costi di magazzino e di tempo sprecato in azioni ripetitive, le aziende iniziano a comprendere che questa soluzione di AI introduce un nuovo modo di gestire e supervisionare la supply chain: un sistema meno ripetitivo e dal basso valore aggiunto e di maggiore pianificazione strategica, grazie ad un approccio pro-attivo, dove Delphi suggerisce ed avverte in anticipo delle potenziali inefficienze che potrebbero crearsi, così che il buyer adotti azioni correttive tempestive”, racconta Giulio Martinacci, toscano, di 26 anni, con una laurea in management alla Bocconi, che ha fondato Tuidi insieme a Vincenzo Morelli, data scientist pugliese di 27 anni con esperienze di lavoro fuori dall’Italia.

La capacità operativa di Delphi è legata al ‘demand forecasting’ per cui, sottolinea Morelli, “conoscendo la domanda di prodotti è possibile andare a ottimizzare i processi a cui questa è direttamente collegata. Ne sono un esempio l’ottimizzazione della forza lavoro all’interno dei pdv e l’ottimizzazione delle tratte logistiche per la consegna della merce da magazzino a negozio. Con la soluzione Delphi abbiamo deciso di gestire l’approvvigionamento, con la possibilità di suggerire i trasferimenti giornalieri di prodotti tra pdv per evitare rotture di stock improvvise”. Nella seconda metà del 2022 l’uso di Delphi dovrebbe essere esteso alla gestione della produzione in ambito alimentare.