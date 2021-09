Latteria Soresina migliora la riconoscibilità a scaffale

Latteria Soresina conclude il suo percorso di cambiamento della brand image e porta a scaffale la nuova immagine per una maggiore riconoscibilità e percezione dei valori contenuti nel marchio. L'intero restyling della corporate identity ha portato grandi novità in fatto di packaging, sito web, social e comunicazione sui mass media.

È il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto l’ufficio marketing, il trade commerciale oltre a ricerche di mercato sul consumatore finale. Il restyling esalta i valori di 120 anni di storia del marchio: la freschezza; la sapienza manuale dei casari, il benessere animale, i controlli garantiti e certificati lungo tutta una filiera praticamente a km zero, sino all’impegno per la tutela del territorio nel quale il brand è radicato da tempo.

“Era arrivato il momento di rivedere l’immagine aziendale”, dichiara Tiziano Fusar Poli, presidente di Latteria Soresina. “Gli attuali pack esprimono sicuramente il forte legame con la storia e questa riconoscibilità ha contribuito a costruire la notorietà dell'azienda, ma alcuni grandi valori distintivi sempre più apprezzati dal consumatore, non sono esaltati al meglio ed in modo coordinato. Il consolidamento della company brand e di alcuni iconici e riconosciuti simbolismi creativi, sono stati la base per costruire una nuova grafica”.

Tutti gli elementi della nuova immagine fanno capo a un concept emerso durante le fasi della consultazione organizzata da Latteria Soresina nel 2020 e a cui hanno partecipato alcune tra le più importanti agenzie di comunicazione italiane del settore food. Il concept, già definito, verrà svelato insieme alla strategia nei prossimi mesi e si declinerà in modo trasversale su un ampio ventaglio di strumenti: packaging e canali digitali, testate di settore, quotidiani e magazine rivolti al grande pubblico, digital PR, social media, spazi su siti e portali tematici e tante azioni che puntano al coinvolgimento delle istituzioni.

Il risultato concreto deriva adesso dalla capacità di centinaia di articoli di dare continuità al passato ma anche di esprimere al meglio tutte le potenzialità dei prodotti della casa, identificando in modo inequivocabile e distintivo ogni singola confezione.