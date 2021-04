Lavazza e Amazon per il caffè con Alexa

Lavazza insieme ad Amazon ha creato una macchinetta casalinga, il suo nome è Voicy, per fare il caffè con Alexa, cioè utilizzando un comando vocale come si fa con l'intelligenza artificiale del colosso americano.

Voicy fa il caffè con Alexa

Voicy è una macchinetta da caffè che fa parte della serie a capsule Lavazza A Modo Mio. La differenza è che invece di fare il caffè solo manualmente, è possibile "ordinarlo" direttamente ad Alexa e farselo fare in automatico. Ad Alexa si può specificare che tipo di caffè si desidera, se lungo o ristretto, più o meno caldo. E come succede per le altre funzioni di Alexa, anche la preparazione del caffè si può inserire in una routine, cioè in una serie di azioni che si possono richiamare contemporaneamente, perché si ripetono, proprio come il caffè, in momenti precisi della giornata.

Non solo Alexa...

Se Alexa è lo strumento di Amazon, ecco che anche il marketplace entra in gioco per la parte che gli compete, cioè la fornitura di capsule. Via App Alexa o attraverso la App Piacere Lavazza è possibile verificare la scorta ancora presente in casa, ordinare le capsule A Modo Mio e avere un report sul consumo quotidiano. Tra le funzioni, anche quella di aiuto sull'utilizzo e la cura della macchinetta Voicy, per esempio, come eseguire la decalcificazione. Gusti e preferenze proprie e dei famigliari si possono salvare, in modo da usare le funzioni automatiche mirate su ciascun membro della famiglia.

La collaborazione tra Amazon e Lavazza condensa prodotto e servizio in una unica macchina da caffè, ampliando in modo virtualmente infinito la corona di servizi e personalizzazioni che si possono creare combinando la professionalità per la preparazione del caffè di Lavazza con il retail online e l'intelligenza artificiale, in fase di continua evoluzione.

Voicy si può acquistare su Amazon.it, sullo store online di Lavazza e presso le insegne del retail fisico che distribuiscono questo tipo di prodotti.

