Lavazza: experience full immersion in un brand storico di qualità

A Londra, Lavazza ha messo a punto un concept che offre fruizioni slow e fast anche in chiave omnicanale

Fondata nel 1895, Lavazza è una delle aziende italiane più conosciute al mondo con una presenza in oltre 140 Paesi. Da tempo ha sviluppato anche una strategia retail con vari coffee store e nel 2021 ha aperto il suo flagship nel centro di Londra, uno store, sviluppato su due piani, in cui si vive un'experience full immersion nel brand, nei suoi asset e nella sua storia

In linea con il trend feel & link della mappa concettuale di Kik Lab, il nuovo concept esprime ai massimi livelli l’esperienza dei prodotti e del brand, con degustazioni e giochi, offrendo varie possibilità di fruizione, per adattarsi, di volta in volta, alle esigenze specifiche dei clienti.

Lo store è anche un modo per raccontare alcuni temi chiave del brand, come la sostenibilità, su cui Lavazza è impegnata da tempo

di Gdoweek