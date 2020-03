Lavoro in sicurezza, barriera parafiato per retail e farmacie

L'emergenza ferma tutto, a parte i servizi indispensabili tra i quali la vendita al dettaglio di alimentari e farmaci: tutte attività a contatto con il pubblico quindi a rischio potenziale di contagio. Per questo le imprese coinvolte si stanno attrezzando per proteggere i lavoratori e il pubblico installando nelle postazioni dove avviene il contatto una barriera parafiato.

Covistop barriera parafiato

L'architetto Alessandro Ballocchi ha disegnato per Eurostands, specializzata in allestimenti, la barriera parafiato Covistop, acronimo di "strategie di controllo e vigilanza per la salute degli operatori". Serve a tutelare chi opera nelle farmacie o nel retail in attività a contatto con il pubblico, dove è facile con un colpo di tosse o uno starnuto, o semplicemente parlando, mettere a rischio la salute delle persone.

Covistop si installa in 24 ore, autonomamente, non servono operai, e assicura una protezione immediata.

Conversione della produzione

L'Ad di Eurostands Maurizio Cozzani ha spiegato come si sviluppata l'idea: due giorni di lavoro sono stati sufficienti per riconvertire la produzione e scongiurare il fermo delle macchine. In periodi di crisi, occorre produrre oggetti di cui non si poteva immaginare l'utilità prima e sapersi organizzare rapidamente per assicurare la continuità dell'impresa.

La barriera Covidstop è fatta di plexiglass, quindi è infrangibile e riciclabile al 100%, nonché semplice da igienizzare, un altro aspetto indispensabile per la sicurezza. Infatti, è costituita da un'unica lastra di Pmma (polimetilmetacrilato) trasparente, per attenuare l'effetto barriera nella relazione con le persone, che si pulisce con prodotti e panni comunemente in commercio.