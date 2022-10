L’azienda D’Amico sponsor del Marketing & Retail Summit

Pronto al via il Marketing & Retail Summit in programma a Milano il 5 ottobre. Sponsor dell'evento la società D'Amico, specializzata in conserve

Il 5 ottobre si terrà al Teatro Manzoni di Milano il Marketing & Retail Summit, l’evento esclusivo organizzato dalle testate Mark Up e Gdo Week che ospiterà i protagonisti del retail, dell’eCommerce, le start up e gli innovatori. Sponsor dell'evento è l'azienda D’Amico, specializzata nella produzione di conserve. In quanto sponsor dell’evento, D’Amico avrà un proprio stand dedicato, e una postazione allestita per offrire agli ospiti la degustazione di alcune delle sue specialità.

“Siamo onorati di presidiare come sponsor al Marketing & Retail Summit, un evento di confronto esclusivo con alcuni dei maggiori esponenti del retail e dell’eCommerce -afferma Sabato D’Amico, Ad dell’omonima Azienda-. In D'Amico ci poniamo l’obiettivo di essere continuamente al passo con le novità e i trend di mercato. Partecipare a incontri come questo, in cui le aziende si confrontano per crescere, ci consente di essere aggiornati e di offrire ogni giorno prodotti innovativi e di qualità, riconosciuti come simbolo del Made in Italy”.

Marketing & Retail Summit

L’hashtag pensato per l’occasione è #humanretail per sottolineare la valorizzazione del

capitale umano, vera sfida del momento in un’epoca che si ricorda per la scarsità delle sue

risorse. Valore e valori, crescita e consolidamento, canale fisico e canale virtuale sono alcuni dei temi al centro del dibattito, alla ricerca di una sintesi vincente in grado di coniugare gli elementi ormai consolidati con le principali novità di settore.