L’azienda Sei Rota propone i porta mascherine

L'azienda italiana Sei Rota propone articoli per la salute del consumatore e in modo specifico dedica attenzione ai più giovani, pronti a tornare sui banchi di scuola. Fra le ultime novità in assortimento, la società lancia i porta mascherine tascabili e colorati, accessorio fondamentale per poterle riporre e conservare in modo sicuro e igienico. Per questo tipo di articoli, Sei Rota ha creato con il marchio Plastibor (marchio italiano acquisito nel 2019) delle apposite custodie da riporre in tasca, nella cartella o nello zaino, senza il rischio di contaminarle. L'offerta dell'azienda comprende anche il materiale scolastico made in Italy realizzato con materie prime atossiche: copri quaderni, cover per libri, raccoglitori e tanti altri articoli come album o porta disegni, lavabili e igienizzabili dopo ogni utilizzo.

"Ci mettiamo sempre nei panni dei consumatori più esigenti per capire di cosa hanno bisogno nel loro quotidiano e lo stiamo facendo con una sensibilità ancora maggiore, dopo aver vissuto l’esperienza della pandemia -spiega l’Ad Riccardo Rota-. La sicurezza è la nostra priorità, insieme alla funzionalità, ed è un lavoro che per noi non finisce mai. Progettiamo e produciamo articoli che si evolvono continuamente e, in un contesto così delicato ci siamo preoccupati di rendere più sicuri e protetti luoghi come la scuola e l’ufficio, oggi più che mai al centro dell’attenzione di tutti".