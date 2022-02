Le cinque grandi cooperative Conad entrano in Confcommercio

Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, Cia-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico e PAC 2000A, le cinque grandi cooperative che compongono il mondo Conad entrano in Confcommercio-Imprese per l’Italia, la principale rappresentanza d’impresa attiva nel nostro Paese e in Europa con oltre 700.000 associati.

La decisione fa seguito ai protocolli di intesa firmati a novembre a livello nazionale, che ha portato a siglare un'intesa quadro tra Ancd (Associazione nazionale cooperative dettaglianti, struttura politico-sindacale aderente a Legacoop, a cui sono associate le cooperative territoriali e il Consorzio nazionale Conad) e Confcommercio. Un accordo nazionale che ha portato alla nomina di Francesco Pugliese, come vice presidente di Confcommercio con delega alla con delega alla fiscalità e alla finanza d’impresa.

“Con l’adesione delle Cooperative Conad al nostro sistema associativo –commenta il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli- si perfeziona il percorso iniziato a novembre. Quello di oggi è, dunque, un ulteriore tassello che rafforza la nostra rappresentanza, anche a livello territoriale, delle imprese del commercio e del terziario che ancora vivono una fase difficile. Imprese che oggi possono contare su strategie comuni e condivise all’insegna del pluralismo distributivo e di una rinnovata capacità di interpretare, a tutti i livelli, politiche associative e sindacali con il contributo della realtà leader della grande distribuzione nel nostro Paese”.

Logiche di riavvicinamento

L'adesione delle cooperative territoriali Conad a Confcommercio rappresenta una nuova tappa nel percorso di riavvicinamento tra due mondi distanti e per molto tempo antitetici. Alla fine del 2011, Federdistribuzione uscì da Confcommercio, in un clima "avanti con le liberalizzazioni", e i due mondi non potevano essere più conflittuali in quel contesto. Poi c'è stato un graduale riavvicinamento con tavoli di dialogo su problemi di natura tecnica e sindacale.

Nei prossimi mesi i delegati di Cooperativa e i soci imprenditori Conad in tutta Italia faranno ingresso nella maggior parte degli organismi dirigenti provinciali e regionali di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Queste nomine seguono la designazione di Francesco Pugliese a vicepresidente nazionale Confcommercio con delega alla fiscalità e alla finanza d’impresa.

Conad porta in Confcommercio una dote di 3.305 punti di vendita, 65.772 collaboratori, 2.390 soci imprenditori associati in Cooperativa che condividono un insieme di principi e valori, tra cui la centralità della persona e delle sue capacità, servendo ogni giorno le comunità grandi e piccole sul territorio italiano in cui operano e vivono, con un modello di business orientato alla sostenibilità.

“Dopo la sigla dell’Accordo Quadro di novembre, oggi possiamo annunciare la conclusione del percorso che vede l’adesione delle 5 Cooperative associate al nostro Consorzio in Confcommercio -commenta Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad-. Il nostro obiettivo è quello di poter contare su una rappresentanza sempre più unita e forte del mondo del commercio, garantendoci una maggiore efficacia nello sviluppo del settore, che in Italia è fondamentale per generare crescita e occupazione. I dati mostrano infatti una forte correlazione tra crescita del Pil e crescita del commercio, con la distribuzione food che è stata tra i pochi comparti a riportare un segno positivo nel periodo più buio della pandemia. Per quanto riguarda l’occupazione, la centralità del settore è ancora più chiara: in Italia vi sono più lavoratori nel commercio che nella pubblica amministrazione o nell’industria manifatturiera nel suo complesso, e Conad, prima insegna italiana della grande distribuzione, è oggi il quarto datore di lavoro del settore privato nel Paese”.